Разделы

Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

«Светец» обеспечил миграцию программных модулей Системы-112 на отечественные ОС

Компания «Светец» обеспечила миграцию программных модулей технических средств определения местоположения абонента (ТСМН) и технических средств доведения коротких текстовых сообщений (ТСКС) в составе узлов обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на отечественные операционные системы в Новосибирской области, Камчатском крае и Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители компании «Светец»,

Программные модули ТСМН и ТСКС, разработанные компанией «Светец», предназначены для обеспечения взаимодействия Системы-112 с информационными системами операторов связи в части получения, обработки и передачи информации о месте нахождения пользовательского оборудования, с которого был осуществлен вызов или передача сообщения о происшествии по единому номеру «112», и дополнительной информации, необходимой для обеспечения реагирования, согласно приказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 9 марта 2022 г. № 180.

Ранее компания «Светец» реализовала совместимость линейки продуктов для построения систем «112», «103», «122» с отечественными ОС в соответствии с методическими рекомендациями по переходу на использование российского ПО.

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще
Импортозамещение

***

«Светец» – разработчик комплексных решений цифровых коммуникаций для государственных и корпоративных заказчиков, входит в ГК «Ростелеком». Программные продукты «Светец» зарегистрированы в Реестре российского ПО. Решения «Светец» применяются на сетях федеральных операторов связи и объектах критической инфраструктуры более, чем в 80 регионах России и странах СНГ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

«Аэродиск» выпустил новую линейку СХД уровня производительности Enterprise

Как оператору облачной АТС выделиться в высококонкурентной среде

Бюджет на покупку российских планшетов для госчиновников сократили на 17 миллиардов

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Только 5% российских компаний используют ИИ в процессе найма сотрудников

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Самые дорогие аксессуары для смартфонов, ноутбуков и других гаджетов: выбор ZOOM

Android Auto против Apple CarPlay: сравниваем автомобильные сервисы

Можно ли доверять нейросетевому доктору или консультанту в 2024 году

Показать еще

Наука

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю
Показать еще