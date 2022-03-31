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Skymec представила новые беспилотные решения DJI Matrice 30 Series и Zenmuse H20N

Компания Skymec, дистрибьютор и интегратор беспилотных решений DJI в странах СНГ и России, анонсировала выход двух продуктов: DJI Matrice 30 Series и Zenmuse H20N.

DJI Matrice 30 оснащен множеством высокопроизводительных датчиков и оборудован пультом дистанционного управления DJI RC PLUS и обновленным приложением DJI Pilot 2, повышающим эффективность пилотирования. В сочетании с тепловизионными камерами с двойным зумом дрон может инспектировать объекты в самых труднодосягаемых местах. Об этом CNews сообщили представители Skymec.

Усовершенствованная технология Matrice 300 RTK представлена в новом компактном беспилотнике DJI Matrice 30 Series. Эта модель беспилотника объединяет в себе широкоугольные, зум и тепловизионные камеры с лазерным дальномером, которые помогают проанализировать участок. Благодаря защите IP55 M30 легко переносит неблагоприятные погодные условия и колебания температур. Пульт управления также получил защиту IP54 от внешней среды. Отличным решением стали датчики двойного видения и ToF, расположенные на всех шести сторонах летательного аппарата. Облегченный и портативный корпус М30 упрощает перемещение беспилотника. Кроме этого, у дрона появилась специальная док станция, с которой он может эксплуатироваться удаленно от пилота. DJI Matrice 30 Series самостоятельно взлетает и приземляется, а станция заряжает беспилотниками в течение 25 минут.

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DJI Matrice 30 Series

DJI создало программное обеспечение для удаленного управления дронами Flight Hub 2. В данном ПО есть календарь, в котором отмечается время и место запуска дрона, а также его миссия. Все это автоматизировано и дистанционно.

Камера Zenmuse H20N обладает двумя инфракрасными сенсорами. Один широкоугольный объектив обеспечивает двукратное оптическое увеличение, второй — с углом обзора 12,5 градусов, восьмикратное оптическое увеличение. Оптическая камера имеет 20-кратный зум, который может увеличиваться до 128 крат. Сенсоры обладают возможностью ночного видения, выключающие фильтр ближнего инфракрасного цвета в черно-белой палитре камеры. Такая характеристика позволяет получать качественное изображение в ночное время через стекла. Это большой плюс, так как инфракрасная камера через стекло и воду не видит. Широкоугольная камера c датчиком света в 2 МП обеспечивает более высокую производительность в условиях низкой освещенности.

Управление осуществляется с помощью пульта. Дополнительный 4G-ключ DJI Cellular Module улучшает качество связи и создает стабильную передачу видео даже в сложных условиях. Встроенные антенны OcuSync 3 Enterprise обеспечивают плавное переключение и трехканальную передачу видео в 1080p., что упрощает передачу данных.

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Безопасность

«DJI М30 и Zenmuse H20N с улучшенным функционалом предназначены для активного использования в труднодоступных, малоосвещенных местах. Такие беспилотные решения помогут оперативно и качественно проводить мониторинг и инспектировать сложные объекты. Функционал дрона облегчит работу и увеличит продуктивность специалистов», — отметил Антон Ларсен, директор промышленных решений компании Skymec.

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Skymec (ООО «Небесная Механика») — компания по внедрению решений с использованием беспилотной авиации, обучению пилотированию, дистрибуции и сервисном обслуживании техники DJI. С 2015 г. компания реализовала несколько сотен проектов и соглашений по всему миру, в том числе с производителями программного обеспечения Pix4D и «Крок». В числе клиентов — «Газпром», «Норникель», «Лукойл», «Евраз», НМЛК, «Фосагро» и др.

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