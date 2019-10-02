HP Inc. представила новое поколение ноутбуков Spectre x360 13 HP Spectre x360 13

HP Inc. представила новое поколение ноутбуков Spectre x360 13. Премиальный дизайн, революционная производительность, высокая мобильность и улучшенная система защиты данных открывают новые возможности для современных потребителей, которые ожидают невероятных впечатлений от устройства.

«Сегодня нашим требовательным клиентам важно иметь в своем распоряжении красивые и высокомобильные устройства, которые бы отвечали их динамичному образу жизни, – отметила Анна-Софи Хэдберг (Anne-Sophie Hadberg), руководитель бизнес-подразделения потребительских персональных систем в регионе EMEA, HP Inc. – Модель HP Spectre x360 13 сочетает в себе инновационный дизайн и мобильность, а также продуманные функции безопасности и высокой производительности, которые позволяют их обладателям реализовывать свои задумки без каких-либо ограничений».

Современные пользователи стремятся иметь одно устройство для решения рабочих и личных задач, а покупатели ноутбуков премиум-класса большую часть времени проводят за компьютером вне дома. Кроме того, пользователи обеспокоены вопросом конфиденциальности при работе на своих ноутбуках. Новые модели Spectre x360 13 обладают завораживающим дизайном и отличаются высокой мобильностью и безопасностью, гарантируя потребителям комфорт в любом месте, а также отличаются исключительной производительностью для работы с данными.

Новинка на 13% компактнее предыдущей модели, демонстрирует максимально эффективное соотношение площади экрана к поверхности – 90% и весит всего 1,27 кг, при этом увеличив свою мощность. Опциональный экран яркостью 400 нит – первый в линейке HP 4К OLED экран диагональю 13 дюймов с технологией True Black HDR и коэффициентом контрастности 100 000:1 для идеальной передачи черного цвета. Обновленный экран с антибликовым покрытием для работы на улице, а также заводская цветовая калибровка с Delta E <2 для увеличения цветовой гаммы на 30% и достижения потрясающей цветопередачи. Огранка алюминиевого корпуса с мягкими скошенными углами выполнена на высокоточном ЧПУ оборудовании.

Ноутбук оснащен встроенным портом USB-C, расположенным у правого угла для более удобной работы с кабелями, а также кнопкой питания у левого угла устройства с целью избежать случайного выключения ноутбука. Модель представлена в новом серебристом цвете (Natural Silver), а также в уже традиционных цветовых решениях – черном (Nightfall Black with Copper Luxe) и синем (Poseidon Blue with Pale Brass).

Модель HP Spectre x360 13 стала на 13% компактнее, чем ноутбуки предыдущего поколения, и тоньше на 23,4 мм, в том числе за счет уменьшения рамки сверху на 12 мм, и снизу на 15 мм.

Ноутбук соответствует целевым спецификациям и ключевым показателям использования в рамках инновационной программы Intel «Project Athena». Впервые в устройствах-трансформерах HP используется четырехядерный процессор Intel Core 10 поколения с графикой Iris Plus, благодаря чему модель отличается вдвое более высокой производительностью по сравнению с предыдущим поколением.

Ноутбук поддерживает до 22 часов автономной работы. Наличие сетевого адаптера Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) и опциональная поддержка сетей 4x4 Gigabit LTE обеспечивает на 122% более быструю производительность по сравнению с Cat9 2x2, что вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с предыдущим поколением и втрое скорость передачи файлов по сравнению с возможностями Wi-Fi 5.

Ноутбук HP Spectre x360 13 оснащен антеннами 4x4 LTE для поддержки гигабитных скоростей13; для постоянной оптимизации сетевых подключений HP Network Booster позволяет использовать сразу несколько сетевых интерфейсов для работы с Wi-Fi и LTE.

HP представила функцию Webcam Kill Switch, которая позволяет защитить их от взлома веб-камеры за счет кнопки, которая отключает камеру, когда она вам не нужна. Новая специальная кнопка со светодиодной подсветкой для включения микрофона. Модификации ноутбуков с технологией Sure View Gen3 для защиты экрана от подглядывания с яркостью экрана до 1000 нит поступят в продажу в начале следующего года. Удобный вход в систему при помощи Windows Hello с такими стандартными функциями HP, как компактная инфракрасная камера размером 2,2 мм и сканер отпечатков пальцев, удобно расположенный рядом с клавиатурой.

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Ноутбук HP Spectre x360 13 поступит в продажу в России в ноябре по цене от 94 990 рублей.