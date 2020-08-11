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Абоненты SenSat в Сибири за месяц потребляют больше данных, чем космический телескоп «Хаббл» обработал за 4 года

Телеком Беспроводная связь Интернет Интернет-доступ

Суммарная емкость потребления данных пользователями услуги скоростного спутникового интернета под торговой маркой SenSat компании РТКОММ в Сибирском федеральном округе превысила 40 ТБ в месяц. Это составляет примерно 8 млн пятиминутных музыкальных произведений, 12,5 млн фотографий среднего размера или 20 тыс. часов кинофильмов.

По объему ежемесячного потребления информации абоненты SenSat в Сибири уже превышают объем данных, потребленных космическим телескопом «Хаббл» за четыре года, и приближаются к тому, чтобы всего за месяц обогнать известную околоземную обсерваторию по количеству скачанной ею информации за все время деятельности.

«Сегодня, в разгар эпохи цифрового развития и массовых коммуникаций, когда потоки информации все более интенсивны, а потребности в скорости приема и передачи данных растут с каждым днем, скоростной широкополосный интернет — такая же базовая потребность, как еда и электричество. А там, где отсутствует классическая проводная связь, на помощь приходит спутник. Территории Сибири и Дальнего Востока России можно отнести к традиционно спутниковым — в силу особенностей ландшафта и климата, несмотря на активное строительство и развитие оптических сетей связи, в этих регионах страны еще достаточно мест, где только спутниковые технологии способны обеспечить необходимое современному человеку качество жизни онлайн. Темпы роста потребления данных, которые демонстрируют сегодня пользователи SenSat, говорят о том, что выбранная нами стратегия развития бизнеса, направленная на обеспечение возможности подключения скоростного спутникового интернета всем, кто в нем нуждается, была правильной», — отметил генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев.

Впервые РТКОММ объявил о старте продаж и подключений услуги скоростного спутникового интернета под торговой маркой SenSat в начале 2018 г. Целевая аудитория услуги — собственники жилья и владельцы бизнеса на удаленных и труднодоступных территориях. Она предоставляется на всей территории России от Калининградской области до Камчатского края по стоимости от 670 руб. в месяц при скорости до 45 Мбит/с.

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