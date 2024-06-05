Китайские разработчики нарочно портят свои передовые ИИ-чипы, чтобы выпустить их на TSMC в обход санкций США

Чипмейкеры из Китая продолжают работать с TSMC

Китайские разработчики интегральных микросхем для решения задач в области искусственного интеллекта (ИИ) намеренно ухудшают технические характеристики своей продукции, чтобы в свете американских санкций иметь возможность воспользоваться услугами крупнейшего контрактного производителя полупроводников – тайваньской Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре анонимных осведомленных источника.

Крупные китайские компании, специализирующиеся на ИИ-чипах, MetaX и Enflame в конце 2023 г. заказали у TSMC партию собственноручно разработанных микросхем. В прошлом они позиционировали продукцию собственной разработки в качестве решений, сопоставимых по производительности с GPU корпорации Nvidia – одного из признанных лидеров в этой области.

MetaX, Enflame и другие

MetaX, расположенная в Шанхае, недавно завершила разработку ускорителя C280 с намеренно ухудшенными техническими характеристиками в связи с отсутствием возможности пополнить запасы C500 – флагманского продукта в портфеле компании – за не имением доступа к передовым производственным мощностям. В учрежденной экс-менеджерами Advanced Micro Devices (AMD) в 2020 г. MetaX не ответили на вопросы Reuters.

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Еще одна шанхайская компания – Enflame, присутствующая на рынке с 2018 г., также не отреагировала на запрос агентства. По итогам 2023 г. чипмейкеру удалось привлечь в общей сложности $2,7 млрд. Среди инвесторов Enflame – китайский технологический гигант Tencent.

MetaX и Enflame относятся к так называемым маленьким гигантам (“little giants”) – недавно созданным компаниям, в которых власти КНР разглядели потенциал, применимый в критичных отраслях экономики, и имеющим возможность претендовать на финансовую поддержку со стороны государства.

В частности, MetaX в мае 2024 г. получила средства на реализацию проекта по разработки импортонезависимого чипа для обучения моделей искусственного интеллекта. Компания располагает несколькими центрами НИОКР (R&D) и имеет планы по развертыванию производственных площадок на территории Китая. Enflame в свою очередь поставляет микросхемы собственной разработки государственным организациям компаниям с госучастием и принимала участие в нескольких проектах, реализуемых властями местного уровня.

Согласно оценке главного исполнительного директора Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang), по состоянию на декабрь 2023 г. в Китае насчитывалось около 50 стартапов, занятых в сфере разработки ИИ-чипов – и это без учета Huawei, достигшей наиболее значимых успехов в этом направлении среди всех компаний КНР, о которых известно широкой общественности. Некоторые из этих стартапов угодили в «черный список» Министерства торговли США, в связи с чем потеряли возможность размещать заказы у многих зарубежных контрактных производителей чипов и оказались в затруднительном положении.

Трудности с доступом к производственным мощностям, которые испытывает китайский полупроводниковый сектор, вероятно, продолжат играть на руку Huawei, отмечает Reuters. Телеком-гигант проявил себя как максимально серьезно настроенного игрока на рынке ИИ-чипов КНР. Как ранее писал CNews, Nvidia даже пришлось прибегнуть к снижению цен на новейшие ИИ-ускорители, которые были специально разработаны для китайского рынка, чтобы не уступить Huawei свои позиции в стране.

Осенью 2023 г. администрация президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) в очередной раз ужесточила ограничения на экспорт американских технологий в КНР, в связи с чем китайские компании потеряли возможность закупать даже специально «урезанные» версии востребованных ускорителей Nvidia – H800 и A800.

Мощностей SMIC на всех не хватает

По оценке экспертов, в КНР на сегодняшний день действует 44 предприятия по выпуску микросхем, однако лишь Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), находящаяся под американскими санкциями, оказывает услуги контрактного производства чипов по сравнительно современным нормам и способна отгружать готовую продукцию большими партиями, утверждают два источника Reuters. В конце мая 2024 г. CNews сообщил о том, что Huawei и SMIC запатентовали технологию производства 3-нанометровых полупроводников. Это передовой техпроцесс – он используется в основном при производстве чипов Apple, Qualcomm и MediaTek на фабриках TSMC.

До недавнего времени практически все мощности заводов SMIC были зарезервированы Huawei, которая из-за санкций США с 2020 г. лишена доступа к иностранным предприятиям по производству чипов, использующим американские технологии.

По информации нескольких источников агентства в 2024 г. SMIC согласилась предоставить часть своих производственных мощностей китайским ИИ-компаниям, включенным в список Минторга США – возможно, в ущерб Huawei. Одной из таких компаний якобы является Cambricon, которая терпит убытки на протяжении последних семи лет и рыночная капитализация которой с момента выхода на Шанхайскую биржу в 2020 г. уменьшилась примерно вдвое.

Серьезные трудности у Cambricon начались после того, как один из ее ключевых партнеров Huawei отказался от услуг компании в свете перехода к разработке ИИ-чипов собственными силами. Не самым приятным сигналом, напрямую связанным с финансовыми проблемами, для инвесторов компании могли стать и массовые сокращения сотрудников, которые компания провела летом 2023 г.

Cambricon была включена в «черный список» Минторга США в 2022 г. В августе 2023 г. издание Pandaily сообщило о том, что Singgo, «дочка» Cambricon, испытывает проблемы с разработкой чипов серии SD5223, предназначенных для транспортных средств с автопилотом четвертого уровня.

В Cambricon не ответили на вопросы Reuters.