Китай в полтора раза поднял цены на чипы для ИИ за два месяца

Китайские производители микросхем подняли цены новые чипы для ИИ до 50%. Стремительный рост стоимости памяти от мировых производителей становиться помехой на пути создания китайских альтернатив продукции Nvidia. Мириться с этим никто не собирается — теперь они ускорят и собственное производство высокоскоростной памяти.



Рост цен сразу в полтора раза

Китайские производители чипов для ИИ резко подняли цены, сообщили Reuters несколько источников, знакомых с ситуацией на рынке. Процессоры текущего и следующего поколений подорожали сразу на 20%-50% по сравнению с ценами двухмесячной давности.

Компания Huawei, например, повысила заявленную цену своей карты-ускорителя Ascend 950DT, которая объединяет процессор искусственного интеллекта с памятью и другими компонентами, до более чем 250 тыс. юаней ($37,26 тыс.).

Компания Cambricon на 20%-30% подняла цену на свой чип следующего поколения относительно названной два месяца назад. Другие компании — MetaX, Iluvatar CoreX — также повысили цены, сообщили собеседники издания.

Valentin Petkov / Unsplash Китайским производителям микросхем пришлось поднять цены на чипы для ИИ на 20%-50%

Цены на продукты предыдущего поколения Huawei также подняла. Ascend 950PR, который в начале года продавался примерно за 60 тыс. юаней за карту, теперь стоит более 80 тыс. юаней, то есть подорожание составило 30%. Более старая модель Ascend 910C выросла в цене с примерно 90 тыс. юаней в начале года до более чем 110 тыс.

Узкое место

Мировой рост стоимости высокоскоростной памяти ограничивает усилия Китая по созданию отечественных альтернатив Nvidia, отмечает Reuters.

Глобальный дефицит высокоскоростной памяти (HBM, важнейший компонент для вычислений в области ИИ) сказывается на китайской ИИ-индустрии. Эта ситуация становится узким местом для китайского рынка микросхем, который после введения экспортного контроля США и запрета на поставки передовых процессоров Nvidia дорос до объема в $50 млрд.

В США действуют экспортные правила, которые запрещают Китаю получать некоторые полупроводниковые чипы, произведенные с использованием американского оборудования. Контроль за экспортом некоторых передовых продуктов HBM в Китай Вашингтон ужесточил в декабре 2024 г. С тех пор китайские компании через каналы «серого рынка» обеспечивают себе поставки производителей передовых HBM — от южнокорейских SK Hynix, Samsung Electronics и американской Micron Technology, сказал источник Reuters. Это обходится еще дороже.

Huawei уже заявила, что в серии Ascend 950 будут использоваться две собственные технологии HBM: HiBL 1.0 для модели 950PR и HiZQ 2.0 для модели 950DT, но не уточнила, где и как производится эта память.

Придется и здесь создать китайскую альтернативу

CNews писал в ноябре 2025 г., что цены на оперативную память по всему миру растут с ужасающей скоростью. Причина тому — нейросети, которым нужно все больше «железа». Его производители с охотой им его дают, поскольку сейчас это приносит им больше денег, нежели потребительский сегмент рынка.

В июне 2026 г. в суд США поступил иск с обвинениями в адрес Samsung, SK hynix и Micron в сговоре с целью ограничения поставок DRAM и завышения цен. Истцы утверждают, что цены на чипы оперативной памяти DRAM выросли примерно на 700% за последние четыре года.

В 2025 г. Китай уже начал наращивать усилия в производстве собственных микросхем памяти. Так, ведущий китайский производитель CXMT протестировал высокопроизводительную память HBM3 и запланировал начать ее выпуск в 2026 г.