«Российские чипы для ИИ не нужны, если есть Nvidia». Создатели процессоров просят поддержки

ИТ-компания «ХайТэк» получает много отказов, предлагая российскому рынку свои чипы. Игрокам сложно конкурировать с такими гигантами, как Nvidia. Однако компания планирует выходить на глобальный рынок и предлагать готовые решения тем, кто ищет альтернативы гигантам.

Сильные конкуренты

Как выяснил CNews, российская ИТ-компания «ХайТэк» при успешном тестировании своих чипов у потенциальных заказчиков получает много отказов на российском рынке. Об этом в рамках форума «Микроэлектроника 2025» сообщил Владислав Николаев, руководитель коммерческого блока «ХайТэк».

«Нам говорят, где вы и где Nvidia, — пожаловался Николаев. — У нас недавно состоялся диалог со столичным потенциальным заказчиком, который сообщил, что ему легче купить за три миллиарда рублей стойку Nvidia, решить все свои задачи сразу под ключ, чем покупать что-то ваше, российское, чтобы потом адаптировать под свои задачи и иметь дополнительную нагрузку».

По его словам, российским производителям чипов не хватает мер поддержки для конкуренции с иностранными производителями. При этом в компании сообщили, что на базе их ускорителей уже разрабатываются российские решения. Речь о тензорном процессоре компании «ХайТэк», который произведен по технологии 28 нм. Компания готовится к выпуску первой серийной партии в 100 тыс. единиц процессоров. Значительная их часть уже законтрактована.

Проблема в отсутствии мер поддержки

«Мы, выйдя на рынок с готовым продуктом, столкнулись с тем, что меры поддержки с точки зрения стимулирования спроса на российскую продукцию весьма специфичны, — отметил Николаев.

О проблеме отсутствия мер поддержки для стадии именно массового производства не раз говорили в кулуарах форума «Микроэлектроника». О перекосе в мерах поддержки говорили и представители МНТЦ МИЭТ.

Большая часть таких мер ориентирована на разработку, но не на производство микросхем.

«Российская микроэлектроника в целом находится в сложной ситуации: мы производим альтернативную продукцию мировым лидерам, но спрос на нее значительно ниже по сравнению с признанными решениями, даже если альтернативные решения технически сопоставимы или превосходят их по отдельным параметрам, — отмечают в «ХайТэк». — Скепсис относительно российских решений — системная проблема всей отрасли, для преодоления которых российскому технологическому стеку требуются целенаправленные регулятивные меры».

В «ХайТэк» для стабилизации ситуации предложили повысить детализацию классификации ОКПД2 в части интегральных схем. Внедрить около пяти категорий КИИ по доверенности и требуемой степени импортозамещения. Снизить «радикальность» 719 постановления Правительства России «О подтверждении производства российской промышленной продукции», ввести градацию на три-четыре категории отечественности и ввести разный приоритет для разных категорий российской продукции в рамках 1875 постановления («о нацрежиме»).

Как пояснил CNews собеседник на рынке электроники, дело не в конкретных чипах. «Конкурировать с экосистемами и ценами ИТ-гигантов любому российскому игроку — тяжело», — отметил он.

Выход есть – экспорт

«ХайТэк» планирует выходить на экспорт с программно-аппаратными комплексами, предоставляя их клиенту под ключ, сообщил Николаев на форуме.

Он отметил, что на глобальном рынке сильная конкуренция с крупными игроками, особенно в цене, так как. из-за объема производства они могут делать существенную скидку. Но компании ищут альтернативу известным решениям, поэтому у отечественных появляется шанс.

В компании не назвали конкретные страны и сроки, в которые планируются выйти на экспорт.

Срывы и штрафы

Владислав Николаев отметил, что по правительственным постановлениям 109 (которое регулирует правила предоставления субсидий при разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры) и 1252 (которое устанавливает правила предоставления федеральных субсидий на создание электронной компонентной базы и модулей) компании обязаны выполнить свои обязательства не только в части разработки и производства устройств, но и оборота продукции. А неисполнение этих обязательств, напомним, влечет за собой штрафы.

В мае 2025 г. CNews писал о том, что Министерство промышленности в апреле 2025 г. начислило штрафов ИТ-компаниям более чем на 500 млн руб. Это связано с задержкой освоения производства микросхем и материалов для микроэлектроники на несколько лет.

Некоторые компании срывали сроки исполнения контрактов на три года. В основном просрочки начислялись из-за задержек исполнения третьего и четвертого этапов, которые предполагают освоение серийного производства и тестирование продукции.

Среди оштрафованных НТЦ «Модуль», «Пульсар», НПЦ «ЭЛВИС» и др.

Еще в декабре 2023 г. CNews писал о том, что отрасли попросила у Минпромторга послаблений для компаний, получивших субсидии на разработки оборудования на отечественных компонентах. По данным АРПЭ, ожидается массовый срыв НИОКР из-за отсутствия на российском рынке необходимого оборудования и российских процессоров. Послабления необходимы, чтобы избежать штрафов и требований вернуть субсидии со стороны Минпромторга.

По мнению ассоциации, одно из главных требований соглашения на предоставление субсидий (объем выручки от реализации разработанной продукции) стало невыполнимым. И десятки компаний отрасли, которые получили госсубсидии на реализацию проектов НИОКР, выполнили свои обязательства в части разработки продукции, но не могут достичь ключевых показателей проекта в силу сложившихся условий, отмечали в ассоциации.