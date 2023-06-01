НТЦ «Модуль» представляет новый серверный нейроускоритель на отечественных процессорах

NM Quad – высокопроизводительный вычислительный модуль, предназначенный для реализации нейронных сетей, цифровой обработки сигналов и изображений. Устройство разработано Научно-техническим центром «Модуль». Об этом CNews сообщили представители НТЦ «Модуль».

NM Quad актуален для применения в составе специализированных высокопроизводительных вычислительных комплексов, суперкомпьютеров, серверов, центров обработки данных, в системах машинного зрения, цифровой обработки сигналов и изображений.

В основе нового модуля – четыре многоядерных DSP-процессора К1879ВМ8Я на базе оригинальной векторно-матричной архитектуры NeuroMatrixCore 4. Благодаря своей высокой производительности изделие может обрабатывать большие массивы данных в режиме реального времени.

NM Quad

Халиль Эль Хажж, руководитель отдела маркетинга НТЦ «Модуль»: «Сегодня на отечественном рынке нейроускорителей отсутствуют аналоги NM Quad: модуль построен на базе сразу четырех нейропроцессоров К1879ВМ8Я и предоставляет производительность в 2 TFLOPS для данных в формате fp32 и 0.5 TFLOPS для fp64».

Особенность нового нейроускорителя – гибкая настройка под задачи пользователя. Каждый из четырех процессоров К1879ВМ8Я содержит четыре независимых вычислительных кластера с четырьмя ядрами NMC4 в каждом. В рамках процессора пользователь имеет возможность самостоятельно выбрать режим работы устройства – обрабатывать данные всеми четырьмя кластерами сразу, либо дать каждому кластеру свою задачу. Такой подход масштабируется на четыре процессора К1879ВМ8Я. Таким образом в распоряжении пользователя оказываются 16 вычислительных кластеров, каждый из которых может быть настроен на индивидуальную независимую задачу, либо задействован в нужном пользователю количестве для параллельной обработки данных.

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Научно-технический центр «Модуль» (НТЦ «Модуль») – российская компания в области разработки и производства бортового оборудования и микроэлектронного дизайна. Ключевые направления деятельности: бортовая аппаратура, микроэлектронные компоненты и IP-блоки, искусственный интеллект, нейронные сети, навигация. Флагманская разработка компании – оригинальная, векторно-матричная архитектура NeuroMatrix. Ее главная особенность – высокая энергоэффективность при выполнении векторно-матричных алгоритмов, в том числе для реализации глубоких сверхточных нейронных сетей, обработки изображений и видео, а также цифровой обработки сигналов.