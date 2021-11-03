«Ангстрем» задолжал обанкроченной компании-тезке почти 100 млн руб. за электричество

Обанкроченное ВЭБом и выкупленное его «дочкой» зеленоградское микроэлектронное предприятие «Ангстрем-Т» по суду взыскала со своей некогда «сестринской» технологической компании «Ангстрем» долги на сумму порядка 108 млн руб. Основная часть подлежащих к выплате денег пойдет на погашение догов за электричество.

Огромные долги «Ангстрема»

Как выяснил CNews, зеленоградскому производителю интегральных микросхем и полупроводниковых приборов «Ангстрем» придется рассчитаться по долгам на сумму свыше 108 млн руб. Такое решение 1 ноября 2021 г. принял Арбитражный суд Москвы.

Кредитором, обратившимся в суд, выступает некогда «сестринское» для компании предприятие — обанкроченный ВЭБом микроэлектронный завод «Ангстрем-Т». Бенефициаром обеих структур ранее являлся экс-министр связи Леонид Рейман. В июне 2021 г. новым владельцем имущества «Ангстрема-Т» стала подконтрольная ВЭБу компания «НМ-тех». Она планирует возродить на заводе производство российских чипов.

Сумма средств, определенная судом к взысканию с «Ангстрема» складывается из долга по договору реализации избыточной электрической энергии (мощности) от 29 декабря 2016 г. в размере 92,8 млн руб., долга по договору аренды оборудования от 29 июля 2016 г. в размере 5,3 млн руб., долга по договору аренды оборудования от 26 февраля 2015 г. в размере 5,3 млн руб., долга по договору аренды нежилых помещений общей площадью 938,3 кв.м от 10 октября 2018 г. в размере 5,1 млн руб.

По первому из перечисленных договоров задолженность накопилась за период с июня 2019 г. по март 2021 г., по второму — с июня 2019 г. по июль 2020 г., по третьему — с августа 2019 г. по март 2021 г., четвертого — с июня 2019 г. по июль 2020 г.

«Ангстрем-Т» взыскал с «Ангстрема» 108 млн руб. различных долгов

Из материалов разбирательства следует, что в какой-то момент «Ангстрем» заявил ходатайство о приостановлении производства по делу. По всей видимости, основанием для этого стал тот факт, что формально судебное дело о банкротстве «Ангстрема-Т» еще не завершено (продолжаются локальные обжалования со стороны третьих лиц). В удовлетворении этого ходатайства компании судом было отказано.

Каких-либо возражений «Ангстрема» по существу дела в публичных документах не отражено.

«Поскольку ответчиком доказательств исполнения в полном объеме и своевременно обязательств по договорам в суд не представлено, наличие задолженности в указанном размере не оспорено, право истца истребовать долг вытекает из условий договора, исковые требования в части основного долга признаются судом обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме», — гласит вердикт служителей Фемиды.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятом арбитражном апелляционном суде.

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На момент публикации данного материала представители «Ангстрема» прокомментировать CNews вердикт судей не смогли. Станет ли компания опротестовывать их решение, не ясно.

Взыскание могло быть крупнее

Отметим, что иск «Ангстрема-Т», выражаясь официальным языком, был удовлетворен судом лишь «частично». В своем заявлении компания намеревалась взыскать с «Ангстрема-Т» неустойки по каждому из договоров.

В частности, по договору, касающемуся электричества, истец требовал 4,1 млн руб. в качестве начисленных процентов за «пользование чужими денежными средствами». По первому из договоров аренды имущества — 420 тыс. руб. с аналогичной формулировкой. По второму договору аренды оборудования — 302,5 тыс. руб. По договору аренды недвижимости — 393,4 тыс. руб.

Таким образом, общая сумма штрафных санкций могла превысить 5,2 млн руб. Однако судьи с доводами «Ангстрема-Т» не согласились.

«Из положений действующего законодательства и актов толкования права следует, что в силу распределения бремени доказывания, установленного статьей 65 АПК РФ, истцу в настоящем деле надлежит доказать факт просрочки исполнения обязательства и наличие у ответчика вины в допущении таковой», — говорится в заключении.

Суд отмечает, что истцом не были представлены доказательства направления ответчику счетов на оплату, в сроки установленные договорами. «Таким образом, поведение самого истца способствовало возникновению неблагоприятных последствий, с которыми истец связывает возникновение оснований для начисления неустойки, — резюмируют служители Фемиды. — С учетом изложенного, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для взыскания неустойки».