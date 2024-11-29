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В России готовится производство критически важной химии для производства микросхем. Поставку зарубежной перекрыли из-за санкций

Минпромторг заказал освоение производства материалов, необходимых для создания чипов. Ведомство выделило на это почти 5 млрд руб. Ранее эти материалы поступали к нам из-за рубежа. Но теперь к концу 2026 г. их будут производить в России.

Освоение материалов для чипов

Как выяснил CNews, Минпромторг опубликовал более десятка тендеров на освоение материалов, необходимых для производства интегральных схем и электроники. Министерство выделило на эти цели 4,8 млрд руб.

Среди материалов, изготовление и производство которых хотят освоить на территории России, присутствуют фторметан, тетрафторид особо чистого кремния, высокочистого гексаметилдисилизана, необходимых клеев и т.д.

Актуальность работ в тендерной документации объясняется прекращением поставок таких материалов в Россию из-за санкций и отсутствием у нас подобного производства.

Все тендеры были опубликованы 22 ноября 2024 г. Они проводятся в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», а также «Развитие электронного машиностроения на период до 2030 года».

Работы по всем тендерам должны быть завершены до 31 декабря 2026 г.

Зачем нужны материалы

Например, Минпромторг заказал освоение производства комбинированного материала для химико-механической полировки слоев. Ранее в страну поставлялись полировальные подушки фирмы Dow (США), которые используются для выполнения процесса химико-механической полировки слоев при производстве кристаллов на пластине диаметром 200 мм c проектными нормами до 90 нм.

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© uflypro / Фотобанк Фотодженика
В России будет запущено производство новых материалов в 2026 году

Например, транс-1,2-дихлорэтилен (освоение производства которого также заказал Минпромторг) широко применяется в микроэлектронной и полупроводниковой промышленности в качестве озонобезопасного жидкого источника хлора для окисления кремния и очистки трубок.

«В обеспечения потребностей отечественной радиоэлектронной промышленности необходимо разработать и внедрить в серийное производство современные энергоэффективные, конкурентоспособные технологии получения особо чистого транс-1,2-дихлорэтилена чистотой не менее 8N (по примесным металлам), пригодного для технологического процесса изготовления компонентов электронный базы», - отмечается в техзадании.

В процессе выполнения НИР образцы опытных партий разработанных материалов должны быть переданы предприятиям-потребителям и получены заключения по уровню параметров и применяемости.

Становление отрасли

После введенных в отношении России санкций и прекращения поставок не только электроники, но и материалов, необходимых для ее производства, власти инициировали разработку в России недостающих аналогов таких материалов. Например, в марте 2023 г. CNews писал о том, что Минпромторг выделил более двух миллиардов на освоение в России производства «химии», необходимой для производства чипов. Например, ведомство заказало НИР на разработку и постановку на производство особо чистого гексафторида вольфрама, бромистого водорода, реагента для измерения загрязнения пластин катионами металлов рентгено-флуоресцентным методом и т.д.

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В конце августа ведомство опубликовало еще несколько тендеров на освоение в России производства химических материалов, необходимых для выпуска электроники, а также различных кабелей, в том числе и для телекома.

В конце августа 2024 г. CNews писал, что в России создадут стандарты для производителей электронного машиностроения. Помимо этого, идет и работа по созданию дизайна разрабатываемого в стране оборудования.

Также Минпромторг публикует массу тендеров по освоению производства оборудования для создания микроэлектроники.

Кристина Холупова

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