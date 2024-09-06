В России разрабатывается дизайн «железа» для производства микроэлектроники

В России идет работа по развитию электронного машиностроения. Начались работы по созданию дизайна разрабатываемого в стране оборудования. Для этого будут проанализированы установки ведущих площадок мира и создан удобный дизайн для российского пользователя.

Дизайн оборудования

Как выяснил CNews, в России разработают дизайн будущего оборудования для электронного машиностроения. Это не только внешний облик установок, но и работа над удобством использования такого оборудования на отечественных производствах.

В ходе работ, в том числе, будут проанализировано оборудование электронного машиностроения, применяемое на мировых производственных площадках, а также исследованы стандарты и технические нормы для производства таких установок. На работы выделено 19,3 млн руб.

Тендер в формате открытого конкурса был опубликован 30 августа 2024 г. Заказчиком выступает «Международный научно-технологический центр МИЭТ».

Суть работ

Исследование эстетики и эргономики — это всесторонний процесс, включающий изучение пользовательского опыта и взаимодействий, а также поиск стиля, композиции визуального образа, аналогов и создание мудбордов (визуального представления будущего дизайна) для разработки уникальных и эффективных дизайнерских решений.

freepik в России разработают дизайн будущего оборудования для электронного машиностроения

В ходе этого процесса используются такие методы как анализ аналогов, исследование текущих трендов, создание мудбордов и тестирование прототипов, чтобы обеспечить глубокое понимание эстетических и функциональных требований.

Эта работа поможет сформировать концепцию продукта, определить ключевые визуальные и функциональные элементы и создать целостный и привлекательный дизайн оборудования.

В результате будут сформированы технические требования на разработку дизайн-проекта промышленного оборудования в области электронного машиностроения, а также разработаны эскизы трех будущих установок.

Целью работ является проведение комплексного исследования эстетики и эргономики оборудования различных технологических направлений электронного машиностроения и разработка эскизного предложения для промышленного оборудования пилотного предприятия. Работы должны быть выполнены до 22 ноября 2024 г.

Освоение электронного машиностроения

В конце августа CNews писал о похожем тендере МИЭТ на создание стандартов для производителей электронного машиностроения. Сейчас таковых не существует, а из-за санкций поставки иностранного оборудования для производства микроэлектроники осложнилось, поэтому начались масштабные проекты по создания отечественных установок.

В марте 2024 г., как писала Financial поставщики такого оборудования Times, Samsung и SK Hynix, опасаясь параллельного импорта, прекратили поставки даже подержанного оборудования в КНР.

Сейчас масштабными проектами по производству оборудования занимается группа «Элемент». CNews писал в марте 2024 г. ООО «Нанотроника», на 100% принадлежащая группе «Элемент», планирует начать разработку и выпуск линейки оборудования для производства радио-, СВЧ- и микроэлектроники. ГК «Элемент» уже вложила в проект несколько миллиардов рублей.