Ученые создали «умную» линзу для сетей 6G

Ученые Центра фотоники и 2D-материалов МФТИ, «Сколтеха», ИТМО, ИОФ РАН, ИФТТ РАН и научных центров Китая и ОАЭ создали компактную линзу для терагерцового излучения на основе углеродных нанотрубок. Она способна динамически менять интенсивность сфокусированного луча, открывая новые возможности для медицинской диагностики, систем безопасности и сотовой связи 6G. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

«Терагерцовый диапазон длин волн – это один из наименее изученных диапазонов спектра электромагнитного излучения. Именно поэтому перед научным сообществом стоит проблема нехватки элементной базы, в частности, для фокусировки терагерцового излучения. В классических схемах для управления терагерцовым излучением используются статичные линзы, кремниевые или TPX, со статично заданными параметрами интенсивности, фокуса и т. п. Основной мотивацией к нашей работе была возможность динамического контроля линзы. Она открывает возможность для адаптивной оптики в медицине, системах безопасности и связи будущего. Например, представьте медицинский аппарат, который импульсно подает излучение для исследования влияния отклика биологических тканей на мощность терагерцового излучения. Или систему связи 6G, которая динамически распределяет мощность между пользователями в толпе так, чтобы у всех был стабильный сигнал. Кроме того, динамическая перестройка интенсивности – это основа модуляции терагерцового излучения, необходимая для систем телекоммуникаций. Наше изобретение – шаг к тому, чтобы воплотить эти технологии в реальность», — сказала Мария Бурданова, старший научный сотрудник Центра фотоники и 2D-материалов МФТИ.

Терагерцовые волны находятся в особой «нише» электромагнитного спектра. Они с легкостью проникают сквозь неметаллические материалы, оставаясь при этом абсолютно безопасными для живых клеток. Это свойство делает их безопасной альтернативой рентгену, позволяющей «заглянуть» внутрь организма, не причиняя ему вреда. Кроме того, гигантская пропускная способность терагерца необходима для устройств сотовой связи 6G, скорость которой в десятки и сотни раз выше, чем у 5G.

Однако в мире до сих пор не существует гибких и компактных систем управления терагерцовыми волнами, в частности, динамически настраиваемых линз. Существующие устройства для их фокусировки — статичные, громоздкие и негибкие конструкции. Их свойства жестко заданы при изготовлении.

Чтобы преодолеть эти ограничения, ученые создали ультратонкую и гибко настраиваемую линзу на основе углеродных нанотрубок. В ее основе лежит зонная пластина Френеля, интегрированная в электрохимическую ячейку: между двумя кварцевыми пластинками заключен тонкий слой ионной жидкости и пленка из нанотрубок с нанесенным на нее рисунком из концентрических колец. Изнутри к ней подключены контакты из золота, которые работают как электроды.

Толщина активного слоя из нанотрубок — 40 нанометров, это в тысячи раз тоньше человеческого волоса.

«Углеродные нанотрубки не единственный материал, который способен обеспечивать изменение характеристик в широких пределах за счет внешних полей. Тем не менее, по сравнению с другими „кандидатами“, нанотрубки по совокупности масштабируемости, технологичности, эффективности устройств и так далее выглядят оптимальным и перспективным решением. Нашей команде удалось обеспечить настройку материала на разных уровнях — от атомарной упаковки до нового и одностадийного метода создания узоров, который открывает удивительные возможности для нашей науки и технологий в будущем», — сказал старший преподаватель «Сколтеха», к. х. н. Дмитрий Красников.

Если обычные линзы фокусируют свет за счет разницы фаз, приводящей к жесткой и неизменной форме линзы, в дифракционном элементе, по типу плоской зонной пластины Френеля, свет направляется набором из концентрических колец. Словно фильтры, они пропускают только те волны, которые, складываясь и усиливая друг друга, создают четкую и сфокусированную точку.

Менять свойства такой линзы можно с помощью небольшого напряжения: если подать на контакты всего от -2 до +2 вольт, ионы в жидкости начинают движение, создавая двойной слой, как в конденсаторе, «накачивая» пленку из нанотрубок электрическими зарядами. Это меняет ее оптические свойства, делая ее более «прозрачной» или «непрозрачной» для терагерцовых волн. В результате можно дистанционно и плавно регулировать интенсивность луча в фокусе в диапазоне от -20% до +15%.

«Как показывает опыт, наиболее впечатляющие результаты появляются на стыке наук. В данном случае команды из ИТМО, МФТИ и «Сколтеха» с совершенно разным набором компетенций в электрохимии, фотонике и науке о материалах смогли сложить удивительно красивый, а главное– актуальный и, надеемся, полезный пазл», — сказал профессор РАН, профессор Центра фотоники и фотонных технологий «Сколтеха» Альберт Насибулин.

Ученые уже создали и успешно испытали в лаборатории прототип и запатентовали изобретение. Сейчас они работают над увеличением скорости отклика системы, экспериментируя с другими типами электролитов. В будущем они планируют создать многослойные структуры из линз с несколькими независимо управляемыми фокусами.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (Проект №24-79-00143) и программы «Клевер»: совместные исследовательские проекты МФТИ, Физтех, «Сколтеха» и университета ИТМО.