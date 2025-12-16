Разделы

ТПУ Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий ТПУ


СОБЫТИЯ


16.12.2025 Томские ученые научились стабилизировать максены в одну стадию 3
08.07.2025 Томские ученые улучшили титановые сплавы для биомедицины с помощью 3D-технологий 1
05.05.2025 Химики ТПУ объяснили аномалию «светящихся» молекул-олигомеров для создания гибких дисплеев 1
08.04.2025 Ученые ТПУ предложили использовать пластик для создания гибких суперконденсаторов 2
25.02.2025 Ученые ТПУ разработали композитный материал для создания «умных» имплантатов 3
13.02.2025 Ученые разработали технологию, позволяющую создать гибкий транзистор с электролитическим затвором 1
25.09.2024 «Сухие» электроды для умной одежды, созданные учеными ТПУ, продемонстрировали высокую биосовместимость 3
19.09.2024 Ученые ТПУ создали мембраны для химической промышленности и биомедицины из отходов 3D-печати ПЭКК-пластика 1
18.10.2022 Россияне создали электропроводящее стекло, которое приведет к революции в мире технологий 1

Публикаций - 9, упоминаний - 16

ТПУ и организации, системы, технологии, персоны:

РНФ - Российский научный фонд 146 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3530 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6915 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 970 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18239 1
Россия - РФ - Российская федерация 157085 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6333 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 519 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
