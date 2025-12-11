Разделы

Ученые ТПУ разработали модель для анализа динамики технологического лидерства российских предприятий в условиях внешних шоков

Ученые Томского политехнического университета в составе научной коллаборации разработали модель анализа динамики компаний – технологических лидеров, которая учитывает двойственность стратегий лидерства – агрессивную и консервативную и позволяет оценивать устойчивость и динамику показателей фирм-лидеров. Результаты исследования в будущем помогут выстраивать планы стратегического развития предприятий. Об этом CNews сообщили представители ТПУ.

Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (№25-28-00731). Результаты работы ученых опубликованы в журналах «Уголь» и E-Management.

В условиях санкций, кризисов, колебания мировых цен и быстрого перехода к цифровым технологиям предприятия находятся в поиске корректировок своих экономических моделей с фокусом на эффективность и контроль качества.

Ученые Томского политеха совместно с коллегами разработали новую модель анализа динамики деятельности технологических компаний. Она основана на методе оценки относительной эффективности с учетом множество входных и выходных показателей (DEA) в разрезе двух моделей лидерства – агрессивной (TEout) и консервативной (TEin), а также разделением на крупные и малые предприятия и типы динамики (устойчивые лидеры, новые лидеры и предприятия, потерявшие лидерство).

«Консервативная модель лидерства предполагает достижение результатов с акцентом на снижение затрат, а агрессивная – нацелена на максимизацию прибыли при заданном уровне затрат. В отличие от однообразного подхода к анализу финансовых результатов, наша методика учитывает динамику лидерства, устойчивость и возникновение новых лидеров в контексте внешних шоков и цифровизации. А использование метода DEA в двойной трактовке – для TEout и TEin – позволяет объективно сравнивать эффективность лидеров через призму двух стратегических сценариев и более точно моделировать влияние внешних рисков на структуру лидерства в отрасли», — отметила один из авторов исследования, доцент отделения экономики и организации производства ТПУ Любовь Спицына.

Новую модель политехники апробировали на анализе динамики финансовых показателей 106 предприятий угольной промышленности. Они анализировали показатели с 2019 по 2023 гг. Результаты исследования показали, что консервативная стратегия лидерства обеспечивает предприятиям более высокий рост выручки: более 100% прирост к 2023 г. по сравнению с агрессивной стратегией. Кроме того, у компаний с консервативной стратегией быстрее росла и чистая прибыль – прирост составил около 347% у устойчивых лидеров и новых лидеров против 130% при агрессивной стратегии.

По словам ученых, общий анализ показал, что только 50-70% угольных предприятий сохранило лидерство в течение всего периода исследования. Мелкие фирмы не достигают устойчивого лидерства в условиях агрессивной стратегии, а консервативная стратегия отмечается политехниками, как предпочтительная для долгосрочной финансовой устойчивости отрасли.

Над исследованием работали ученые отделения экономики и организации производства Бизнес-школы Томского политеха, Тихоокеанского госуниверситета и Самарского государственного экономического университета.

