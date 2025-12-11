Разделы

Спицына Любовь


СОБЫТИЯ


11.12.2025 Ученые ТПУ разработали модель для анализа динамики технологического лидерства российских предприятий в условиях внешних шоков 1
25.09.2023 Нейросети на 10% точнее предсказывают прибыльность российских фирм 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Спицына Любовь и организации, системы, технологии, персоны:

РНФ - Российский научный фонд 143 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11321 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4099 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13008 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5917 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57393 1
Россия - РФ - Российская федерация 156901 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1715 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3705 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55048 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2957 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3769 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 208 1
