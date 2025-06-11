Точка роста найдена: как российский бизнес может повысить зрелость закупок

B2B-Center, являющийся частью ИТ-платформы «В2В-РТС», представил результаты самого масштабного исследования закупочной функции российских компаний. Полученные данные определяют уровень развития закупок в ключевых отраслях экономики и помогают найти ориентиры для дальнейшего роста рынка. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

Участниками исследования стали более 750 организаций крупного и среднего бизнеса с годовой выручкой более семи млрд руб. Методология анализа включала комплексный подход к работе с транзакционными данными о закупочных процедурах, результатами опросов и глубинных интервью с руководителями функции снабжения.

Оценка проводилась через изучение четырех областей: организацию закупок, управление поставщиками, автоматизацию закупочного процесса и стратегию работы с рынком. Результаты показали, что в среднем у 60% крупных и средних компаний через электронные торговые площадки (ЭТП) проходит более 50% общего объема закупок. Около 50% поставок покрыты ЭДО. Автоматизация других этапов не превышает 30%-40%, а высокий уровень использования SRM-модулей, полноценного скоринга, бесшовных интеграций и веб-сервисов характерен только для 11% участников, что говорит о большом потенциале для дальнейшей цифровизации рынка.

55% компаний эффективно адаптировались к уходу западных поставщиков: нашли альтернативные источники, организовали работу с аналогами и перестроили логистические цепочки. При этом управление поставщиками остается ключевой задачей закупщиков. Лишь 15% не ведут работу в этом направлении, однако только 25% автоматизировали оценку партнеров.

70% компаний используют гибридную структуру управления закупками: в большей степени централизованы методология и управление поставщиками. Распределение ответственности характерно для закупок стандартной номенклатуры, контроля исполнения и оплаты. В подавляющем большинстве компаний закупки проводят профильные специалисты, при этом их нагрузка остается высокой – в 60% один сотрудник проводит более 10 процедур в месяц.

Лидирующими отраслями в развитии закупочной функции стали металлургия и добыча, химическая промышленность и строительство. Для них характерен высокий уровень автоматизации закупок. При этом в строительном секторе основное внимание уделяется управлению НСИ, потребностям и отчетности, для металлургов и химиков важнее работа с поставщиками и категорийное управление. В рамках исследования было отмечено, что более 70% всех опрошенных компаний применяют категорийные стратегии для эффективной работы с конкретными рынками и контрагентами.

«Мы изучили, на чем сфокусировано сейчас внимание закупщиков, как организована текущая работа в организациях с разным уровнем цифровизации. Надеюсь, что получившийся объемный портрет закупок поможет компаниям сверить свои планы цифровой трансформации с общим вектором развития, придаст новый импульс идеям и проектам», — сказала Ольга Громкова, генеральный директор B2B-Center.