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Автоматизация бизнес-процессов «Ультра Си» от «Первого Бита» на 40% увеличила скорость получения отчетности

Екатеринбургский проектный офис интегратора эффективных ИТ-решений «Первый Бит» автоматизировал текущую деятельность ООО «Горно-химическая Компания «Ультра Си» при помощи программного комплекса «1С:Корпорация». Большую часть бизнес-процессов заказчик автоматизировал впервые. Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита».

До начала проекта регламентированный учет в «Ультра Си» вели в системе «1С:Бухаглтерия 8», а учет по остальным функциональным контурах не был автоматизирован и велся в таблицах Excel. Руководство компании приняло решение комплексно автоматизировать бизнес-процессы предприятия, что позволит ускорить рабочие процессы.

За реализацией проекта «Ультра Си» обратились в проектный офис «Екатеринбург. Реальная автоматизация» ИТ-интегратора «Первый Бит». На первом этапе было проведено экспресс-обследование - сформулированы границы проекта и собраны ключевые бизнес-требования.

По результатам обследования была составлена дорожная карта, в рамках которой была реализована и запущена в эксплуатацию необходимая функциональность решений «1С:ERP. Управление холдингом» и «1С:Документооборот 8 КОРП», которые входят в программный комплекс «1С:Корпорация».

Проект осуществляли поэтапно, последовательно запуская в эксплуатацию функциональные блоки. Были запущены модули «1С:ERP Управление холдингом» для управления продажами, складскими запасами, закупками, затратами, производством и ремонтами.

В результате внедрения решения «1С:Документооборот 8 КОРП» (1С:ДО), в «Ультра Си» появилась прозрачность процессов согласования документов, повышен контроль над процессами согласования документов и повышена скорость их обработки. Отказ от бумажных носителей позволил исключить потерю данных о документах и этапах их согласования.

Помимо 1С:ДО, систему «1С:ERP. Управление холдингом» интегрировали с решением «:Производственная безопасность. Охрана труда» в части планирования выдачи СИЗ и актуализации складских остатков, а с конфигурацией «1С:Зарплата и управление персоналом» – в части передачи данных для расчета заработной платы и получения данных о начисленных средствах.

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«В рамках проекта мы разработали для заказчика уникальный механизм выгрузки отчетов комиссионера из маркетплейсов Ozon и Wildberries. Функционал представленных на рынке типовых решений для интеграции с маркетплейсами оказался избыточным, поэтому самым эффективным вариантом оказалось разработка интеграции специально под проект», – сказал Павел Клинских, руководитель проектного департамента в компании «Первый Бит».

«Благодаря специалистам «Первого Бита» у нас появилась возможность автоматического расчета себестоимости готовой продукции и полуфабрикатов. Учет ТМЦ, переданных в производство или хранящихся на складах, стал прозрачным. Появилась возможность планирования, и, как следствие, оптимизации запасов на складах», – сказала Ольга Толстых, экономист первой категории в ООО «Горно-химическая компания «Ультра Си».

В результате скорость получения управленческой отчетности и оперативной информации о производственном процессе в «Ультра Си» увеличилась на 40%.

Как генеративный ИИ стал ключевым фактором конкуренции
Генеративный ИИ

За счет ухода от Excel было снижено влияние человеческого фактора при отражении хозяйственной деятельности предприятия. Это позволило менеджменту «Ультра Си» эффективнее управлять производственными процессами, снизить время простоев оборудования и объем производственных издержек.

Компании «Первый Бит» и «Ультра Си» планируют продолжать работу по развитию интегрированной учетной системы. Автоматизация текущих процессов компании стала первым шагом, необходимым для дальнейшего масштабирования ИТ-решений.

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