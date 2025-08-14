В России разработаны стандарты для перехода критической инфраструктуры на российские чипы и электронику

Комитет при «Росатоме» разработал несколько десятков стандартов для внедрения программно-аппаратных комплексов на предприятия критической информационной инфраструктуры. Они проходят согласование.

Требования для КИИ

Как выяснил CNews, технический комитет по стандартизации программно-аппаратных комплексов (ПАК) для критической информационной инфраструктуры (КИИ) в 2025 г. планирует разработать несколько десятков новых документов. Эта информация содержится в презентации программы стандартизации до 2028 г., с которой ознакомился CNews.

В 2025 г. планируется разработать более 30 новых стандартов. Среди них уже разработаны и проходят обсуждения общие технические требования к доверенным ПАК, а также требования к доверенным интегральным схемам и к их производству. Помимо этого, на обсуждении находится и порядок подтверждения соответствия такой продукции.

По итогам 2024 г. разработано девять проектов национальных стандартов по сертификации компьютерных моделей, биометрическим технологиям, печатным платам, киберфизическим системам.

Программа стандартизации ПАК для КИИ предполагает создание нормативно-технической базы для выработки требований к доверенным программно-аппаратным с учетом достижения технологической независимости КИИи их функциональной устойчивости.

Кто этим занимается

Разработкой стандартов ПАК для КИИ занимается технический комитет (ТК) 167 при АО «НПО КИС» («Росатом»). В ТК 167 «ПАК для КИИ и ПО для них» входят более 60 организации, включая Минцифры, МИФИ, ВНИИР, «Ростех», «Ростелеком», «Лаборатория Касперского» и др.

ru.freepik.com Прописаны стандарты для КИИ

В программу стандартизации входят 21 стандарт для прикладных информационных решений (ИИ, биометрия), 32 стандарта для ПАК, 10 – для автоматизированных систем управления с применением ПАК, еще 21 для радиоэлектронной продукции для ПАК и 55 – для электронной компонентной базы (ЭКБ). Всего программа предполагает разработку 139 стандартов до 2028 г.

«Росатом» в 2023-2024 гг. создал испытательные лаборатории продукции на бызе АО «ГПР» и АО «Гринатом» (ИКТ-оборудование), АО «РАСУ» (АСУ ТП») и т.д.

О понятиях и зачем это нужно

Напомним, в число субъектов КИИ входят госорганы, госучреждения, российские юрлица или ИП, которым на праве собственности или аренды принадлежат объекты, функционирующие в важнейших сферах экономики. К ним относятся здравоохранение, наука, транспорт, связь, энергетика, банковская сфера и финансовый рынок в целом, топливно-энергетический комплекс, атомная энергетика, оборонная, ракетно-космическая, горнодобывающая, металлургическая и химическая промышленность.

ПАК – это радиоэлектронная продукция, в том числе телекоммуникационное оборудование, ПО и технические средства, работающие совместно для выполнения одной или нескольких сходных задач. К доверенным программно-аппаратным комплексам относятся программные и аппаратные компоненты, включенные в реестр Минцифры и Минпромторга, — российские ОС, планшеты, смартфоны, ноутбуки и т. д.

Для бесперебойной и безопасной работы критической инфраструктуры страны Правительство разрабатывает соответствующие меры. Среди которых, например, ограничения по использованию иностранных продуктов и переход на российские доверенные решения.

1 сентября 2024 г. субъектам КИИ запрещено приобретать и использовать ПАК, которые не является доверенными. До 1 января 2030 г. субъектам КИИ необходимо будет перейти на преимущественное использование доверенных ПАК. Это следует из постановления Правительства от 14 ноября 2023 г. № 1912.

Минпромторг в ноябре 2024 г. выложил 1 млрд руб. для безопасного перехода КИИ на российские программно-аппаратные комплексы. Главная задача состоит в обеспечении безопасности данных и бесперебойности работы систем.