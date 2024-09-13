Разделы

ПО Софт Цифровизация Системное ПО Импортонезависимость
|

Внедрение корпоративных инноваций на базе отечественного ПО: решение SILA Union доступно для «Ред ОС»

Российские компании «СИЛА Юнион» и «Ред Софт» сообщили о совместимости своих решений: программного обеспечения для моделирования бизнес-процессов и проектирования цифровой трансформации SILA Union и операционной системы «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

На основе тестирований, проведенных специалистами компаний, была подтверждена корректность установки и функционирования программного обеспечения SILA Union в среде операционной системы «Ред ОС».

Платформа SILA Union является одним из самых перспективных и активно развивающимся решений для моделирования процессов организации и её бизнес-архитектуры. На базе спроектированной корпоративной архитектуры система помогает решать множество задач в единой цифровой среде. С помощью доступного функционала пользователи могут проводить анализ и оптимизацию процессов компании, осуществлять управление цифровой трансформацией и ИТ-архитектурой, стратегией, СМК, рисками, изменениями. SILA Union разработана в России и соответствует всем критериям безопасности и импортонезависимости.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. В феврале этого года состоялся релиз «Ред ОС 8». В обновленной версии представлены новые пользовательские графические окружения KDE и GNOME в фирменном дизайне, ядро Linux 6.6, режим киоска, актуальные и LTS-версии ключевых компонентов ОС. Пользователям «Ред ОС 8» доступен открытый репозиторий с тысячами пакетов различных проектов. Также в состав «Ред ОС 8» включена своя система управления ИТ-инфраструктурой — «Ред АДМ» Стандартная редакция.

Совместное внедрение российских решений SILA Union и «Ред ОС» поможет компаниям реализовать планы по цифровой трансформации и оптимизации внутренних процессов, развиваясь в импортонезависимой среде.

Музейные ценности в онлайн-пространстве: зачем это музеям
бизнес-коммуникации

«Сегодня компаниям важно внедрять решения, которые помогают улучшать и оптимизировать бизнес-процессы, качественно развиваться. В частности, такой запрос поступает и от организаций, предпочитающих российские разработки. Мы рады предложить своим пользователям платформу SILA Union, которая стабильно работает на базе "Ред ОС"», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Технологическое партнерство «СИЛА Юнион» и «Ред Софт» обеспечит надежное и безопасное развертывание ПО SILA Union в операционной системе «Ред ОС» для реализации масштабных и амбициозных проектов наших заказчиков. В рамках тестирования мы проверили работоспособность функционала платформы – возможности моделирования процессов, администрирования, импорта/экспорта, поиска, выполнения скриптов, редактора методологий и др. Подтверждение совместимости ПО SILA Union с «Ред ОС» гарантирует пользователям соблюдение требований импортонезависимости и эффективное решение задач цифровой трансформации», — сказал Александр Силкин, генеральный директор «СИЛА Юнион».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме в России. Аудитория растет

В России создают редкое оборудование для производства микроэлектроники на замену китайскому

Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024

Google уничтожает самую важную особенность Android, без которой россиянам не прожить. Под ударом миллиарды пользователей по всему миру

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как шум от гаджетов разрушает психику

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности

Чем заменить YouTube в России: плюсы и минусы популярных видеосервисов

Показать еще

Наука

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/