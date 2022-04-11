Цифровая трансформация вместе с SILA Union

Цифровая трансформация – это не просто установка новых технологий, это внедрение в организации совершенно нового подхода к управлению, преобразование продуктов и услуг, новая корпоративная культура. Добиться успешной трансформации стало возможным благодаря цифровой системе SILA Union, в среде которой можно трансформировать, управлять и анализировать критически важные процессы организации. На базе SILA Union создается цифровая модель компании, которая отображает полную картину бизнес-процессов, атрибутов, взаимосвязей, показателей и других сущностей в различных взаимосвязанных плоскостях. На любой стадии развития компании и под любые потребности, стратегии и цели на платформе SILA Union реализуются проекты любой сложности.

На мероприятии CNews «Цифровая трансформация» команда SILA Union организовала обсуждение текущих запросов на цифровые изменения. По результатам был отмечен непрекращающийся тренд на жизненную необходимость в цифровых изменениях. А в связи с внешними факторами потребность в цифровой трансформации на базе импортонезависимых компонентов растет в геометрической прогрессии. Широкий функционал и открытые возможности ПО SILA Union позволяют планировать переход от любого текущего состояния к желаемому, анализировать и оценивать эффективность потенциальных изменений, отслеживать влияние трансформации на экосистему, на подразделения, на компанию в целом. Все это достигается за счет комплексного проектирования и анализа корпоративной архитектуры, бизнес-поцессов, ИТ-архитектуры в SILA Union.

В своем классе ПО SILA Union успешно импортозамещает иностранные продукты ARIS, Visio, Enterprise Architect, iServer и др. Система SILA Union включена в реестр инновационного ПО России, а также в реестр российских программ и полностью соответствует всем необходимым критериям импортозамещения, является победителем многочисленных национальных и региональных конкурсов, рекомендуется к внедрению ведущими экспертами в отрасли.