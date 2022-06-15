SILA Union на конференции CNews Forum Cases 2022

Российское прогрессивное программное обеспечение для бизнеса и государственных организаций SILA Union было представлено на одном из стендов ежегодной практической конференции – «Опыт ИТ-лидеров». SILA Union – одно из единственных систем, реализуемых сейчас на российском рынке программного обеспечения, соответствует важнейшим критериям внедрения, текущим требованиям современных реалий и уровню безопасности. Быстрое включение в проекты компании, отсутствие иностранных зависимостей и компонентов, совместимость с российским железом и отечественными операционными системами – определяют преимущества ПО SILA Union.

Цифровая платформа SILA Union создает единую среду для комплекса проектов:

• Моделирование, анализ и оптимизация бизнес-процессов

• Моделирование организационной структуры и управление организационными изменениями

• Проектирование ИТ-архитектуры

• Построение системы менеджмента качества

• Управление знаниями, формирование банка идей

• Управление рисками и контрольными процедурами

• Управление внедрением стратегии и KPI

• Управление требованиями и продуктами

• Автоматизация процессов

• т.д.

Успешно реализованные проекты на цифровой среде SILA Union в крупнейших российских коммерческих и государственных компаниях дают отличные референсы и рекомендации к внедрению. Отраслевая универсальность инструмента SILA Union показывает высокие результаты на производственных предприятиях, логистических центрах, финансовых структурах и банках, промышленных предприятиях, торговых, строительных и любых других. Эксперты команды SILA Union оказывают всестороннюю поддержку в подготовке и реализации проектов.