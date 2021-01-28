«АТИ-Доки» присоединились к сети доверенных операторов ЭДО

ФНС включила СЭД «АТИ-Доки», разработанную «Биржей грузоперевозок ATI.SU», в Реестр доверенных операторов юридически значимого электронного документооборота. Это позволит компании предоставлять клиентам из логистической отрасли услуги по юридически значимому ЭДО счетов-фактур, а также других документов: актов, договоров, универсальных передаточных документов.

«АТИ-Доки» – это система электронного документооборота, созданная «Биржей грузоперевозок ATI.SU» в 2013 году. В то время это был вынужденный шаг, так как через компанию проходило более двух тысяч комплектов закрывающих документов в день, и приходилось тратить серьезные ресурсы на их оформление. Собственная СЭД позволила решить этот вопрос внутри компании.

Постепенно развивая сервис ЭДО, компания пришла к решению о присоединении к сети доверенных операторов ЭДО счетов-фактур ФНС России. Для этого сначала была получена лицензия ФСБ на работу со средствами криптозащиты информации. После этого были произведены доработки ПО, которые позволили реализовывать ЭДО универсальных передаточных документов (УПД) и функцию роуминга с другими операторами ЭДО (провести тестирование такого роуминга). В ближайшие месяцы еще планируется провести редизайн, доработать обмен УПД между пользователями СЭД, ввести в эксплуатацию роуминговые соединения с другими операторами ЭДО.

В конце декабря 2020 года ФНС одобрила заявку на получение статуса оператора ЭДО. Это решение было своевременным, так как в связи с изменением налогообложения лицензий на доступ к базам данных «Биржа грузоперевозок ATI.SU» с 1-го января 2021 года обязана выставлять клиентам счета-фактуры. Таким образом, благодаря новому статусу СЭД компания в первую очередь закрыла собственную новую потребность в ЭДО счетов-фактур. В ближайших планах – дать такую же возможность своим клиентам при обмене документами между собой. В перспективе – реализовать ЭДО электронных транспортных накладных по мере того, как будут утверждены соответствующие нормативно-правовые акты в этой области.

«Электронный документооборот для логистической отрасли критически важен. Он позволяет существенно экономить на почтовых расходах, способствует уменьшению влияния человеческого фактора во всех процессах, а значит, сводит количество ошибок к минимуму. Также он способствует существенному ускорению документооборота и, как следствие, сокращению сроков оплаты перевозки со стороны заказчиков. И, что немаловажно, он дает возможности для еще большей автоматизации процессов в отрасли автомобильных грузоперевозок, соответственно, способствует ее цифровой трансформации», – комментирует Александр Вильде, директор по развитию «Биржи грузоперевозок ATI.SU».