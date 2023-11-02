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«Биржа грузоперевозок ATI.SU» встроила сервис взаимодействия со складами в цепочку автоматизированного управления перевозками

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» интегрировала сервис для организации работы склада «Временные окна» с сервисом «Заказы ATI.SU», предназначенным для оформления грузоперевозок. Таким образом этап взаимодействия грузовладельца и перевозчика со складами стал полноценным дополнением комплексной системы автоматизации грузоперевозок ATI.SU.

Организация взаимодействия участников автомобильных грузоперевозок со складами и площадками хранения грузов имеют большое значение для оптимизации логистического процесса. Например, если на складе оказывается больше грузовиков, чем он может единовременно принять с учетом количества погрузочных отсеков и своей технической оснащенности, возникают простои транспорта, грозящие грузовладельцу определенными издержками.

Для помощи в грамотной организации очередей на складе «Биржа ATI.SU» разработала и в марте 2023 г. запустила сервис «Временные окна». Он позволяет перевозчикам самостоятельно бронировать временные слоты для поездки на склад и в момент своевременного прибытия получить место для загрузки, а владельцам складов – отслеживать реальную картину движения транспорта, оценивать загруженность объекта и контролировать эффективность его работы. Грузовладельцы, в свою очередь, благодаря сервису получают более прозрачные процессы и могут отслеживать статусы машин, связанных со складом.

Сегодня «Временные окна» полностью интегрированы с сервисом «Заказы ATI.SU», который помогает полностью оформить перевозку в рамках ATI.SU — от размещения груза до документооборота и аналитики. Это означает, что процесс взаимодействия участников грузоперевозок со складом стал одним из функциональных элементов экосистемы ATI.SU. Так, добавляя груз на биржу, грузовладелец может связать этот груз с соответствующим складом, выбрав склад как точку разгрузки или загрузки. В свою очередь, перевозчик, приступивший к исполнению заказа, может прямо из карточки заказа забронировать время для получения или разгрузки товара на складе.

Одновременно в данную цепочку включается система электронного документооборота «АТИ-Доки», созданная специально для участников рынка грузоперевозок и входящая в экосистему сервисов ATI.SU. «АТИ-Доки» позволяют автоматически подгрузить в карточку заказа необходимые документы для перевозчиков и грузовладельцев, подписанные электронной подписью.

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Документооборот

Включение сервиса автоматизации взаимодействия со складом в логистический процесс необходимо, прежде всего, крупным грузовладельцам, которые одновременно оперируют большим объемом грузов и стремятся максимально оптимизировать свою деятельность, сократив время простоя транспорта. В целом же выгоду от этого получают все участники процесса, тратя меньше времени на исполнение заказа, контроль и передачу необходимой документации.

«Мы позиционируем “Заказы ATI.SU” как систему оформления полного цикла грузоперевозки в рамках ATI.SU – от размещения груза грузоотправителем и оформления сделки перевозчиком вплоть до отслеживания передвижения водителя, обмена документами и проведения аналитики после завершения перевозки. Теперь в эту систему включается еще и склад, с которого исполнитель забирает груз. Благодаря такой интеграции новый этап грузоперевозки добавился в единую цепочку автоматизации перевозки», – сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

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