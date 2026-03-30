Разделы

Цифровизация
|

«Силовые машины» завершило тестирование ЭТрН на базе сервиса «АТИ-Доки»

АО «Силовые машины» успешно завершило пилотный проект по оформлению электронных транспортных накладных (ЭТрН) в сервисе «АТИ-Доки» от «Логистической платформы ATI.SU». Проект позволил компании заранее подготовиться к обязательному переходу на электронный документооборот и протестировать все возможные сценарии применения ЭтрН. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

С 1 сентября 2026 г. все участники перевозок вне зависимости от сферы деятельности должны оформлять в электронном виде транспортные накладные, заказы или заявки на перевозку, а также экспедиторские документы. Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности».

В связи с этим перед компанией «Силовые машины» встала задача не просто формально подключиться к оператору ИС ЭПД, а выстроить понятный и бесперебойный процесс электронного документооборота, обучить персонал и обеспечить плавный переход от бумажного документооборота на электронный к установленному сроку.

«Силовые машины» около пяти лет работают на ATI.SU, распределяя заказы среди перевозчиков. Логичным шагом стало использование сервиса «АТИ-Доки» – специализированного решения для юридически значимого электронного документооборота в транспортной логистике. Платформа позволяет работать с ЭТрН в одном окне с уже привычными инструментами и автоматически переносить данные из заказов в документы, снижая риск ошибок при ручном вводе.

Специалисты ATI.SU провели комплексное обучение для сотрудников «Силовых машин» и их ключевых перевозчиков. Обучение работе с перевозочными документами началось с формирования и предоставления безопасной тестовой среды, где можно без последствий осваивать функциональность и отрабатывать различные сценарии.

Всего обучение прошли порядка 20 логистов и 10 экспедиторов. Вместе с экспертами ATI.SU они разобрали и на практике опробовали полный цикл оформления ЭТрН: от заполнения первого титула до финального подписания документа перевозчиком после разгрузки. Были протестированы разные бизнес-кейсы: когда грузоотправителем выступает сама компания или экспедитор, а также сценарии входящей и исходящей логистики с участием третьих лиц. Весь процесс, включая подтверждение загрузки водителем через мобильное приложение «АТИ Водитель» и генерацию QR-кода для ГИБДД, был отлажен в едином контуре «АТИ-Доков».

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать цифровизация

Пилотный проект подтвердил – «Силовые машины» полностью готовы к работе с электронными транспортными накладными. В марте 2026 года компания перешла к тестированию нового процесса на реальных перевозках дочерних предприятий, а в мае планирует начать обмен ЭТрН с основными заказчиками и поставщиками. К 1 сентября 2026 г. процесс будет полностью отлажен и масштабирован на все операции.

«Мы видим, что государство планомерно переводит взаимодействие бизнеса в электронный вид. Наша задача – дать рынку удобные инструменты для плавного и комфортного перехода. Кейс «Силовых машин» показывает, что начинать подготовку нужно заранее. Интеграция ЭТрН с уже используемыми сервисами, возможность бесплатно обучиться в тестовой среде и подключить к процессу своих перевозчиков – все это позволяет компаниям не только выполнить требования регулятора, но и оптимизировать свои бизнес-процессы, снизив нагрузку на логистов и исключив бумажную волокиту», — сказал Александр Вильде, директор по развитию «Логистической платформы ATI.SU».

«Для нас важно не просто внедрить ЭТрН, а сделать это системно, без сбоев в операционной деятельности. Благодаря совместной работе с командой ATI.SU мы за два месяца активной фазы проекта смогли обучить сотрудников, протестировать все возможные сценарии перевозок и утвердить новые регламенты. Реализация всего цикла в одном окне, автоматический перенос данных и понятная логика сервиса «АТИ-Доки» позволили нам быстро подготовиться к новым условиям ведения бизнеса», — отметил Андрей Петряков, начальник отдела закупки логистики АО «Силовые машины».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

