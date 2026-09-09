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В «АТИ-Доках» можно оформить электронное поручение экспедитору и экспедиторскую расписку

«Логистическая платформа ATI.SU» сообщила о расширении перечня электронных перевозочных документов (ЭПД), которые можно оформить в сервисе электронного документооборота «АТИ-Доки». Экспедиторское поручение и экспедиторская расписка доступны для подписания в электронном виде в привычном интерфейсе платформы.

С 1 сентября 2026 г. применение электронных перевозочных документов стало обязательным для всех участников грузоперевозок в России. В перечень обязательных ЭПД входят в том числе электронное поручение экспедитору (ЭПЭ) и электронная экспедиторская расписка (ЭЭР).

В ЭПЭ определены состав, порядок и условия оказания услуг. Документ оформляет и подписывает клиент (грузоотправитель), затем его акцептует и подписывает экспедитор. ЭЭР подтверждает факт получения экспедитором груза для перевозки и фиксирует его право на владение им до момента передачи получателю. Документ подписывается экспедитором при приеме груза.

В сервисе «АТИ-Доки» теперь доступно оформление обоих документов в электронном виде, как того требует действующее законодательство. Работа с ними встроена в ежедневные процессы логиста: не нужно переключаться между разными системами — все остается в привычном интерфейсе ATI.SU, где участники рынка находят грузы и транспорт.

Большая часть данных для всех видов ЭПД в «АТИ-Доках» подтягивается автоматически из заявок, размещенных на «Логистической платформе ATI.SU», что ускоряет оформление и сокращает объем ручного ввода. Кроме того, все электронные перевозочные документы, касающиеся одного груза, связаны между собой: данные из одного документа по цепочке переносятся в другие, исключая повторное заполнение и снижая влияние человеческого фактора.

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«Подписание всех электронных перевозочных документов в «АТИ-Доках» мы сделали бесплатным до ноября 2026 г. Мы видим, что участники рынка вошли в переходный период с низким уровнем готовности и таким образом хотим их поддержать, помочь минимизировать затраты на электронный документооборот на первом этапе», — сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Логистической платформы ATI.SU».

«АТИ-Доки» — система юридически значимого электронного документооборота, созданная специально для грузоперевозок. Она встроена в платформу ATI.SU, где участники рынка ежедневно находят тысячи грузов и машин.

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