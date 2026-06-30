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«Логистическая платформа ATI.SU» запустила инструмент, помогающий оценить готовность к ЭТрН

«Логистическая платформа ATI.SU» добавила специальный значок, отражающий, насколько участник готов к работе с электронной транспортной накладной. Новый инструмент помогает пользователям подготовиться к обязательному переходу на электронные перевозочные документы и выбирать контрагентов, уже работающих по новым правилам.

Обмен ЭТрН в системе электронного документооборота для грузоперевозок «АТИ-Доки» на ATI.SU доступен с 2024 г. Функциональность системы постоянно расширяется с учетом требований законодательства и реальных потребностей участников.

Необходимость обязательного использования ЭТрН поставила перед рынком грузоперевозок две задачи: подготовить собственные процессы к работе с ЭПД и уметь оценивать готовность партнеров. В ответ на эту потребность ATI.SU внедрила механику, которая поможет поэтапно подготовиться к работе с ЭТрН. Участники платформы, успешно прошедшие соответствующие этапы, получат видимый всем пользователям значок «Готов к ЭТрН».

Предусмотрено три уровня подготовки. Значок третьей степени (базовый) присваивается при наличии ID ЭПД и актуальной квалифицированной электронной подписи (КЭП), загруженной и проверенной в сервисе «АТИ-Доки». Он показывает, что участник платформы имеет техническую возможность обмениваться ЭТрН.

Значок второй степени требует пройти тренажер, в котором пользователь отрабатывает основные сценарии работы с ЭТрН в зависимости от своей роли — перевозчика или грузоотправителя. Тренажер становится доступен только после выполнения условий базового уровня.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Значок первой (высшей) степени присваивается участникам, которые не только имеют КЭП, ID ЭПД и прошли тренажер, но и подписали хотя бы один реальный ЭПД в «АТИ-Доках» за последние 30 дней. Этот уровень подтверждает, что компания не просто теоретически готова к переходу, но уже фактически работает с ЭТрН.

Значок «Готов к ЭТрН» виден в «Паспорте участника», «Рейтинге участников ATI.SU», поиске грузов и машин. Чем выше степень значка, тем сильнее его влияние на позицию в Рейтинге. Значок первый степени также показывает уровень надежности контрагента и выделяет его среди других участников ATI.SU.

«С одной стороны, новый инструмент оценки готовности к ЭТрН поможет нашим пользователям в комфортном режиме подготовиться к обязательному электронному документообороту. А с другой, покажет другим участникам рынка на платформе ATI.SU, что потенциальный контрагент готов профессионально исполнять требования законодательства, вступающие в силу в самое ближайшее время», — отметил Александр Вильде, директор по развитию «Логистической платформы ATI.SU».

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