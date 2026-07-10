В России исчез один из последних способов доступа в полноценный интернет
Власти отключили россиянам возможность заходить на заблокированные в стране сайты при помощи SIM-карт иностранных операторов, которой они пользовались как минимум с 2022 г. Эта лазейка отныне закрыта. Способ был проверенный, и им пользовались сотни тысяч россиян по всей стране.
Полмиллиона – это много или мало
В России отключили возможность пользоваться веб-сайтами и сервисами, заблокированными на территории России, через SIM-карты иностранных операторов связи. На них годами не распространялись ограничения, действующие на российских операторов. Речь о «белом» и «черном» списках Роскомнадзора – в первом числятся российские сайты, доступные при блокировках мобильного интернета, а во второй вносятся веб-ресурсы, которые запрещено открывать на территории России.
Как пишут «Известия», отныне в России отключена возможность посещать заблокированные сайты при помощи иностранных SIM-карт. Опрошенные изданием эксперты полагают, что такой опцией пользовались около полумиллиона абонентов.
Информацию о закрытии лазейки изданию подтвердили два источника, приближенных к российским связистам.
Кто все починил?
«Известия» не уточняют, какое из российских ведомств стоит за изменениями. Однако издание располагает комментарием Минцифры России.
Иностранные SIM на территории России работают в роуминге, и россияне подключаются к нужным им сайтам через инфраструктуру зарубежных операторов, что и позволяло не беспокоиться о многочисленных российских ограничениях вплоть до июля 2026 г.
В ведомстве сообщили «Известиям», что «к роуминговому интернет-трафику зарубежных абонентов при работе в сетях российских операторов связи применяется общий режим фильтрации, действующий на территории нашей страны». Иными словами, интернет блокируется не весь – не работают лишь сайты, доступ к которым запрещен на территории России «за нарушение законодательства РФ», уточняет издание.
В Минцифры подчеркнули, что изменения продиктованы «обеспечением безопасности в цифровом пространстве».
Свободный интернет стоит денег
По информации издания, несмотря на новые запреты, иностранные SIM-карты по-прежнему можно купить в Рунете. Цены на них напрямую зависят от страны оператора связи и варьируются сейчас от 600 до 5500 руб.
Удовольствие это не из дешевых, потому что приходится платить три цены – мало купить саму SIM-карту, нужно еще оплатить тарифный план и смириться с дополнительными тратами на роуминг. Издание приводит в пример SIM-карту неназванного оператора связи из Нигерии – ее можно приобрести примерно за 1000 руб., плюс каждый гигабайт интернет-трафика по ней будет стоить в пределах 800-1200 руб. в зависимости от выбранного тарифа.
Четыре года истории
Иностранные SIM-карты как способ открывать заблокированные сайты жители России использовали годами. Наиболее активный спрос на них начался в 2022 г. Точных данных о том, сколько таких карт находится в собственности россиян, к моменту выхода материала не было, но собеседники издания утверждают, что их около 2 млн. При этом для доступа в интернет на регулярной основе используются около 500 тыс. из них, уверены они.
Судя по сообщениям опрошенных изданием пользователей таких SIM-карт, власти закрыли лазейку в первых числах июля 2026 г. В качестве примера они привели карту оператора из ОАЭ, которая раньше позволяла полноценно пользоваться заблокированными в России иностранными соцсетями, а теперь перестала.
Непростая задача
Судя по всему, блокировка сайтов, открываемых через иностранные SIM-карты – задача не из легких. Эксперт НТИ по технологиям Леонид Дробышевич сообщил «Известиям», что фильтрация роумингового трафика хоть и технически возможна, но все же довольно сложна.
По его словам, на уровне телеком-оборудования может применяться технология глубокого исследования пакетов данных, известная DPI, она же Deep Packet Inspection.
Дробышевич добавил, что трафик выходит из сети оператора связи и направляется к нужным интернет-узлам по защищенному «туннелю», что делает невозможным его расшифровку. Однако «Однако по косвенным признакам – например, сигнатурам соединений, времени обращения к определенным ресурсам, объему переданных данных и другим параметрам – можно определить, к какому сервису обращается пользователь, и ограничить доступ», – сказал эксперт.