«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис по автоматическому заполнению транспортных накладных

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила возможности облачной платформы «Площадки ATI.SU». Новый сервис в ее составе позволяет вести автоматическое заполнение транспортных накладных, экономя тем самым время на оформление бумаг и снижая количество рутинных операций.

В России каждая грузоперевозка обязательно должна сопровождаться транспортной накладной, заполненной по единой утвержденной форме. Сейчас перевозчики получают документ в бумажном виде от грузоотправителей, которые, в свою очередь, распечатывают накладную из своих систем или из excel-файла и заполняют вручную. Если грузов и машин много, то процесс занимает много времени и не исключает ошибок.

Минтранс планирует в течение нескольких лет перевести все перевозочные документы в электронный вид, и «первопроходцем» стали как раз транспортные накладные. Порядок обмена ими вступит в силу с 1 сентября 2022 г.

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» решила помочь своим клиентам максимально автоматизировать оформление перевозок уже сейчас и упростить работу с накладными. Теперь при оформлении всех заказов через биржу автоматически формируется excel-файл с уже заполненной накладной. В ней указаны данные груза, транспорта, водителя и реквизиты. Грузоотправитель может отредактировать документ, скачать, отправить контрагенту или распечатать и передать лично. При изменении в заказе данных, информация в накладной обновится автоматически.

Для формирования накладной не требуются электронные документы в «АТИ-Доках» и электронная подпись. Сервис создаст и заполнит ее в любом случае. Если указано несколько грузоотправителей и грузополучателей, то будут автоматически созданы отдельные накладные для каждого из них. Перевозчик также может самостоятельно скачать заполненный документ из раздела «Заказы вам».

В сервисе используется актуальный единый шаблон, и если Минтранс России изменит форму, то она также поменяется и на сайте «Биржи ATI.SU».

С чего начать импортозамещение в ИБ? Импортонезависимость

Сервис не ограничивается только автоматическим заполнением накладных. Для каждого контакта каждого пользователя ATI.SU комплект документов может настраиваться индивидуально. Например, если логисту требуется сформировать и распечатать определенную сводку из заказа, то эта функция также может быть реализована в кастомной версии. Как и использование определенной формы документов – другой страны или внутрикорпоративной.

Так, для одного из крупных клиентов ATI.SU сервис был дополнен возможностью автоматического заполнения ещё трех документов по шаблонам компании. Это значительно упростило работу складов, с которых ежедневно отправляется множество грузов.

В планах ATI.SU расширение функциональности за счет добавление версионности. Если пользователь захочет дополнить транспортную накладную, поставить в ней подпись и печать, то сможет сделать это у себя на компьютере и загрузить новую версию напрямую в заказ, а не как отдельный файл-приложение.

«Новый сервис значительно упрощает для грузоотправителей процесс оформления документов, автоматизирует его и избавляет от необходимости заполнять накладные вручную. Он будет особенно полезен тем компаниям, у которых много заказов, ежедневных рейсов и большой автопарк. Автоматическое заполнение накладных избавляет от ошибок в них и проблем из-за использования устаревших форм. Это ещё один шаг к электронному документообороту, который значительно экономит силы, время и деньги всех участников логистических цепочек», – сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».