В СЭД «АТИ-доки» запущен редактор универсальных передаточных документов

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» внедрила в свою систему ЭДО «АТИ-доки» редактор универсальных передаточных документов (УПД). Новый инструмент позволяет создавать, заполнять, подписывать и отправлять УПД. Это существенно экономит время при работе с документацией и ускоряет документооборот в целом. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

В России можно зафиксировать передачу товара или оказание услуг несколькими документами, например, актом выполненных работ, накладной ТОРГ-12 и т. д. УПД заменяет сразу несколько документов: он может быть использован и как счет-фактура, и как первичный документ, например, накладная, причем и для услуг, и для товаров. УПД также можно представлять в ФНС как основание для признания расходов и получения вычета по НДС. Благодаря использованию УПД заметно уменьшается объем документооборота.

Ежемесячно через «Биржу грузоперевозок ATI.SU» проходят тысячи документов. При этом все участники «Биржи» автоматически становятся пользователями СЭД «АТИ-доки» – при оплате лицензий и пополнении счетов получают УПД.

Благодаря запущенному редактору пользователи могут создавать документы и работать с ними непосредственно в интерфейсе системы «АТИ-доки». Раньше нужно было подгружать в нее через форму загрузки заранее созданные файлы. Таким образом, редактор УПД значительно упрощает процесс работы с документами и экономит время.

При необходимости, в «АТИ-доках» можно создать УПД с нужным статусом: «УПД. Счет-фактура и акт», «УПД. Счет-фактура» или «УПД. Акт».

Система «АТИ-доки» является аккредитованным оператором ЭДО, поэтому сформированный в системе УПД имеет юридическую силу, его можно подписать с помощью квалифицированной электронной подписи и отправить другим участникам «Биржи».

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Так как УПД относится к отчетным документам, то новый инструмент будет полезен в первую очередь бухгалтерам. Он расширяет список документации, которую можно создавать в системе «АТИ-доки»: от заявки на перевозку грузов до закрывающих актов. Специалисты смогут полностью формировать такие документы в «АТИ-доках», подписывать электронной подписью и обмениваться ими с контрагентами.

«Мы расширяем спектр документов, которые можно формировать в нашей системе ЭДО, предназначенной в первую очередь для логистической отрасли. И хотя некоторые компании в нашей сфере все еще предпочитают вести бумажный документооборот, ЭДО набирает обороты. Поэтому мы стремимся создавать все больше новых инструментов, делающих работу с документами в электронном формате удобнее», – сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

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«Биржа грузоперевозок ATI.SU» – биржа автомобильных грузоперевозок, оказывающая услуги на территории России, в Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ. Количество зарегистрированных пользователей превысило 300 тыс. Ежедневно на «Бирже» размещается около 300 тыс. грузов. В постоянном доступе находится более 100 тыс. свободных (попутных) машин.