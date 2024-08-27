«Биржа грузоперевозок ATI.SU» анонсирует обновления сервиса копирования грузов

В сервисе по автоматическому копированию грузов «Биржи грузоперевозок ATI.SU» обновлен функционал. Теперь каждое копирование можно настраивать более персонализировано, фильтруя грузы по местам загрузки и разгрузки, весу, объему и другим параметрам. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

Многие логисты публикуют грузы из сторонних систем на «Бирже ATI.SU», чтобы быстрее найти транспорт для прямого заказчика. Когда грузов несколько — сделать это вручную несложно. Если же их становится больше — трудозатраты возрастают кратно, появляются ошибки, а данные размещаются с задержкой.

Чтобы упростить и ускорить работу логистов, специалисты «Биржи ATI.SU» создали сервис «Автоматическое копирование грузов». Благодаря ему не нужно вручную переносить данные из систем, на которых работает прямой заказчик, а ошибки, возникающие при ручном переносе, исключены. Кроме того, сервис обеспечивает системный подход и максимально возможную скорость публикации грузов.

Включенное копирование и качественная настройка фильтрации безошибочно дублируют важную информацию по грузу, учитывают данные о желаемой комиссии и прочие параметры, что максимально приближенно к принятию решений «живым» логистом.

В настоящее время доступны интеграции ATI.SU с системами Atrucks и TorgTrans, а также копирование внутри сервиса для распределения грузов «Площадки ATI.SU» (с других площадок на свои площадки и «Биржу»).

Благодаря обновлению сервиса «Автоматическое копирование грузов» в карточке копирования появилось поле «Название копирования», а также возможность добавить фильтры. Это важное обновление для тех, кому необходимо создавать различные категории копируемых грузов с разной комиссией и другими условиями, а также ограничить направление работы с грузами. Заданное название позволяет персонализировать каждое копирование, чтобы впоследствии было удобнее находить его в списке и управлять им.

Примеры использования фильтров. В фильтры «По загрузке» и «По разгрузке» можно добавлять до 10 объектов: городов, регионов, областей или стран, где начинается и завершается маршрут доставки. Так можно, например, управлять внутригородскими перевозками, если указать в обоих полях один и тот же город (Москва-Москва и т. п.). Фильтры «По весу» и «По объему» дают возможность настраивать копирование, например, для работы только с малотоннажным транспортом.

«Сервис автоматического копирования уже востребован среди наших клиентов-экспедиторов, которым необходимо работать с грузами с разных площадок в одном удобном интерфейсе. Новая фильтрация помогает пользователям более качественно работать с грузами при копировании. Мы, в свою очередь, продолжим расширять функциональность экосистемы цифровых инструментов ATI.SU: стратегической целью на ближайший год для нас является реализация сервиса TMS», – сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».