«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила проект по переводу экспедиторов в цифровую среду

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» вывела на рынок комплексный продукт – «Цифровой экспедитор». С его помощью экспедиторы могут автоматизировать рутинные процессы на всех этапах: от распределения грузов до отчетности по совершенным грузоперевозкам. Задача нового продукта – развивать цифровую культуру в цепочках поставок и помогать всем ее участникам работать эффективнее и быстрее. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

На рынке грузоперевозок уже есть цифровые экспедиторы – как правило, это крупные компании, которые много инвестируют в технологии. Поэтому среди других участников рынка распространено мнение, что автоматизация ключевых логистических процессов требует много времени, средств и сил. Многим непонятно с чего начинать и какие решения внедрять в первую очередь. В экосистеме ATI.SU есть все необходимые инструменты, помогающие автоматизировать ежедневные процессы в логистике за несколько месяцев и с минимальными вложениями.

Для перевода экспедиторов в цифровую среду, ATI.SU создал комплексный продукт «Цифровой экспедитор». В него включена поддержка персональных менеджеров, сопровождение и дорожная карта автоматизации на базе необходимых ИТ-сервисов.

С помощью продукта экспедиционные компании смогут автоматизировать размещение на ATI.SU грузов заказчиков с учетом своей маржи, оповещение доверенных перевозчиков о новых заказах, распределение грузов в режиме торгов, запроса ставки и контрактов с индивидуальными настройками. А также минимизировать рутину при оформлении перевозок через ЭДО или с бумажными документами, выгрузке отчетности и аналитики, а также мониторинг перемещений грузов и поиск новых исполнителей. «Цифровой экспедитор» позволяет еженедельно в формате отчетов отслеживать прогресс: показывает, что получилось автоматизировать и куда двигаться дальше.

Таким образом, небольшие компании с помощью «Цифрового экспедитора» смогут быстро выстроить эффективные процессы и нарастить объемы перевозок. Средние – оптимизировать уже существующие процессы. Крупные – создать единую систему автоматизации и за счет этого повысить прозрачность бизнеса и сократить издержки.

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«Цифровизация сегодня является ключевой задачей для всей логистической отрасли. Она помогает не только экспедиторам сделать бизнес эффективнее. Она улучшает работу всех звеньев цепочки поставок, поэтому ее результат будет выгоден и грузовладельцам, и перевозчикам. Работа в едином цифровом поле ускоряет обмен данными, упрощает взаимодействие участников логистической цепочки друг с другом, делает процессы прозрачными», – сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

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«Биржа грузоперевозок ATI.SU» – биржа автомобильных грузоперевозок, оказывающая услуги на территории России, в Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ. Количество зарегистрированных пользователей превысило 300 тыс. Ежедневно на «Бирже» размещается около 300 тыс. грузов. В постоянном доступе находится более 100 тыс. свободных (попутных) машин.