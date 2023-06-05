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ATI.SU представила расширение своего API для интеграции с продуктами «1С»

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» объявила о доступности демонстрационного расширения для интеграции своего API с продуктами «1С». Новое технологическое решение позволяет клиентам компании автоматизировать процесс добавления грузов на сайт непосредственно в учетной системе на базе платформы «1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

В настоящее время ежедневная деятельность множества компаний в России и странах СНГ, связанная с учетом и отправкой грузов, базируется на использовании различных продуктов программной платформы «». Пользователи ATI.SU неоднократно высказывали пожелания о внедрении сервисов компании в интерфейс «1С».

Для этих целей специалисты компании разработали демонстрационное расширение, которое использует возможности API ATI.SU – универсального API для интеграции различных функциональностей «Биржи». Теперь его также можно использовать для интеграции с решением на базе ПО «1С:Управление торговлей». Оформление интерфейса нового демонстрационного продукта максимально приближено к привычному виду сайта ATI.SU.

Такая интеграция позволяет управлять грузами, заведенными в учетную систему «1С», без необходимости переключаться между сайтом и учетной программой. Кроме того, решение также предоставляет возможность оперативно добавить груз на ATI.SU одним нажатием кнопки с логотипом «Биржи» в интерфейсе «1С».

Пользователи «Биржи» могут скачать соответствующие файлы расширения, выложенные в открытом доступе, установить и открыть решение у себя в конфигураторе с помощью готовых пошаговых инструкций. Далее их специалисты по «1С» или приглашенные интеграторы могут протестировать рабочие процессы, изучить подробности организации структуры данных и кода. Затем они могут перенести это решение на свою конфигурацию без лишних затрат времени, воспользовавшись уже готовыми фрагментами открытого кода, которые содержатся в расширении.

Демонстрационное расширение ATI.SU в первую очередь адресовано широкому кругу крупных и средних компаний, выстраивающих процессы автоматизации своего бизнеса на базе «1С».

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«Разнообразие продуктов «1С и их рабочих конфигураций делает для нас задачу по созданию универсального решения для пользователей Биржи достаточно сложной. Демонстрационное решение, разработанное на базе нашего API, – это возможность убедиться в работоспособности такой связки и облегчить процесс интеграции. Это еще один шаг к тому, чтобы быть полезным компаниям в дальнейшей автоматизации их логистических процессов», – сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

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«Биржа грузоперевозок ATI.SU» – биржа автомобильных грузоперевозок, оказывающая услуги на территории России, в Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ. Количество зарегистрированных пользователей превысило 300 тыс. Ежедневно на «Бирже» размещается около 300 тыс. грузов. В постоянном доступе находится более 100 тыс. свободных (попутных) машин.

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