ATI.SU открыла возможность использовать поправочные коэффициенты в сервисе «Средние ставки»

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила функциональные возможности своего сервиса «Средние ставки», предназначенного для отслеживания цен и оценки количества предложений на перевозку грузов между городами и регионами России. Теперь пользователи могут заложить в сервис собственный поправочный коэффициент для более удобного мониторинга ставок. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

Благодаря отзывам постоянных пользователей «Биржи» выяснилось, что экспедиторы и их партнеры активно пользуются сервисом «Средние ставки» для оценки динамики цен на рынке грузоперевозок. Поскольку сервис учитывает ставки конечных перевозчиков – то есть, финальную цену, по которой перевозчик забирает груз, пользователям ATI.SU приходилось вручную пересчитывать цены, добавляя маржу экспедитора к ставке перевозчика.

Для того чтобы минимизировать рутинные операции, связанные с пересчетом, в «Средних ставках» была реализована возможность заложить поправочный коэффициент. Например, комиссия экспедитора составляет 10%. Тогда пользователь может указать коэффициент 10%, чтобы сразу видеть цены с учетом комиссии и быстро ориентироваться в данных сервиса, учитывая динамику рынка.

Для удобства сервис «Средние ставки» также запоминает все поправочные коэффициенты для каждого пользователя и для каждого направления.

Ранее ATI.SU дополнила сервис «Средние ставки» новым функционалом, таким как региональные срезы, анализ ставок по типам кузова, мониторинг ставок на «кругорейс» и просмотр количества всех грузов на сайте ATI.SU по направлениям и датам. Теперь добавлена функция выгрузки через API для удобства интеграции данных сервиса в пользовательское ПО.

«Поправочные коэффициенты позволяют сократить объем ручных операций для игроков рынка грузоперевозок. Надеемся, что это обновление будет максимально полезным для пользователей нашего сервиса и поможет им быстрее и объективнее оценивать оптимальную стоимость своих услуг в зависимости от ситуации на рынке», – сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

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ATI.SU – это международная биржа грузоперевозок и экосистема сервисов для транспортной логистики. Экосистема ATI.SU позволяет автоматизировать все этапы грузоперевозки — от поиска грузов или машин до аналитики, а также объединяет всех участников рынка — грузовладельцев, экспедиторов, водителей и перевозчиков. Каждый день на ATI.SU работают 350 тыс. пользователей из более чем 60 стран, размещается около 350 тыс. грузов для перевозок по России и за рубеж, а 100 тыс. машин прямо сейчас готовы к погрузке.