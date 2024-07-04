«Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис «Выгодные направления»

Сервис «Выгодные направления» от ATI.SU дает возможность перевозчикам выбирать маршруты с наиболее высокими ставками на перевозку грузов. Новая функция позволяет задать расстояние при поиске выгодных направлений — и вручную отбирать маршруты по километражу им теперь не нужно. Об этом CNews сообщили представители ATI.SU.

Сервис «Выгодные направления» запущен в марте 2024 г. Он позволяет упорядочить заявки на перевозку по средней ставке, по ее динамике и по количеству грузов. Таким образом, пользователь получает выборку наиболее привлекательных маршрутов, а также может увидеть направления, по которым быстрее всего растут ставки. Аналитика доступна по городам России и странам СНГ, в которых есть представительства «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

«Биржа» постоянно собирает обратную связь от участников своей экосистемы для совершенствования функционала. Сервис «Выгодные направления» вызвал интерес у пользователей. Они сформировали запрос на добавление фильтра по расстоянию — и команда ATI.SU оперативно реализовала новую функцию.

Например, стоимость перевозок в пересчете на рубли за километр часто оказывается выше на коротких расстояниях, но многие перевозчики не заинтересованы в таких маршрутах. Раньше было невозможно исключить короткие маршруты из выдачи — приходилось тратить время на поиск грузов на дальние расстояния вручную. Сейчас выбрать самые привлекательные, в том числе по километражу направления, можно автоматически. Появилась возможность задать любое расстояние, меньше которого перевозчику не интересен маршрут — 100, 500, 1 тыс. км и т. д.

«Мы презентовали “Выгодные направления” этой весной — и первые пользователи сразу обратили наше внимание на то, что перевозчики специализируются на разных расстояниях. Кто-то предпочитает дальние поездки, кто-то работает преимущественно внутри своего региона или федерального округа. Если перевозчику не интересны короткие маршруты, то отсеивать их приходилось вручную. Мы сразу приступили к работе над новой функцией», — отметил Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

Сервис «Выгодные направления» продолжает развиваться. Сейчас информация актуальна для полностью загруженных автомобилей (FTL) 20 т, 82 м³. В планах добавить новые тоннажи, а значит, перевозчики с разными видами транспорта смогут получать точную информацию по ставкам и выбирать самые прибыльные маршруты.