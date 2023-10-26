Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» объявила о начале стратегического сотрудничества с технологической платформой «Сбера»

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» объявила о начале стратегического сотрудничества с технологической платформой «Сбера». Благодаря интеграции с системой дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Сбербизнес» ATI.SU планирует предлагать клиентам сервисы и опции. Среди них возможность для новых пользователей быстро пройти регистрацию, подтвердив аккаунт участника «Биржи», а также, произвести быструю оплату через интернет-банкинг «Сбербизнес».

Подтверждение аккаунта участника ATI.SU – это одна из основных процедур, которую юрлица и ИП стремятся пройти после регистрации на «Бирже». Ее успешное прохождение является свидетельством того, что аккаунт принадлежит именно компании, а не третьему лицу, действующему от его имени. Это в свою очередь означает, что она может стать доверенным грузовладельцем, перевозчиком или экспедитором. С подтвержденным аккаунтом компания может оплачивать лицензии без наценки и получает ряд других возможностей.

Теперь клиенты интернет-банкинга «Сбербизнес» смогут подтвердить аккаунт на ATI.SU еще проще – буквально в два клика, без необходимости лишний раз вводить реквизиты. Счет на оплату «Биржа» формирует автоматически, и участнику необходимо только подтвердить его в личном кабинете банковского приложения.

Марина Громова, Security Vision: Партнерский статус должен зависеть не от оборота, а от экспертизы интегратора
безопасность

Подключение нового способа подтверждения аккаунта – первый крупный интеграционный проект «Биржи грузоперевозок ATI.SU» со «Сбером». В дальнейшем ATI.SU планирует использовать ресурсы интернет-банкинга «Сбербизнес» для запуска других инструментов. В частности, будет обновлен инструмент эквайринга, клиенты смогут проводить автоматизированные рекуррентные платежи.

«Мы постоянно ищем и находим новые способы упростить взаимодействие пользователей с экосистемой сервисов ATI.SU. Например, участникам «Биржи» уже доступны такие современные и широко востребованные платежные инструменты, как Система быстрых платежей и MirPay. Интеграция с интернет-банкингом «Сбербизнес» предоставляет нам целый ряд новых возможностей, которые мы начинаем постепенно реализовывать», – сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российским хакерам дали по шесть лет тюрьмы за кражу 16 миллионов с помощью поддельных бухгалтерских сайтов

В «Яндексе» впервые пройдет массовая чистка. Пользовательские профили будут удалять без возможности восстановления

Россияне поголовно скрывают свои профили в соцсетях от коллег и руководителей. Виртуальный шпионаж работодателей принял гигантские масштабы

Рекламные сети пожизненно банят преподавателей языка программирования Python

VK исполнила указ Путина и выпустила облигации для «спасения» российских инвесторов

Путин распорядился запретить онлайн-игры с заграничными серверами: Там стреляют по русским

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

За какие функции умных швейных машинок стоит платить в 2023 году

5 причин, почему планшеты на Android бесполезны в 2023 году

Как озвучить сайт или книгу в 2023 году: лучшие синтезаторы речи

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще