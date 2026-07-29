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ATI.SU АТИ.СУ Академия

СОБЫТИЯ


29.07.2026 К переходу на ЭТрН готовы 5,3% участников рынка грузоперевозок – исследование «Логистической платформы ATI.SU» 1
30.08.2022 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила образовательную платформу «Академия ATI.SU» 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

ATI.SU и организации, системы, технологии, персоны:

AMD Graphics Product Group - ATI 972 1
ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 107 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64948 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461092, в очереди разбора - 728480.
Создано именных указателей - 198506.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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