«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила образовательную платформу «Академия ATI.SU»

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила образовательную платформу «Академия ATI.SU». Пока на образовательной площадке представлены первые курсы от партнеров биржи, в дальнейшем появятся и собственные обучающие продукты ATI.SU. Они будут разработаны с учетом потребностей аудитории и современных вызовов рынка.

Планируется, что «Академия ATI.SU» будет развиваться в составе экосистемы ATI.SU в двух направлениях сразу: как маркетплейс, предлагающий актуальные программы, и как собственная образовательная платформа биржи.

Сторонние курсы проходят тщательный отбор и проверку. Партнеров не допустят на площадку без образовательной лицензии или подтвержденного многолетнего опыта преподавания. Линейка продуктов будет постоянно расширяться по мере изучения спроса аудитории и партнерских предложений. При этом курсы будут подбираться так, чтобы с их помощью можно было изучить каждое звено цепи поставок. Участники ATI.SU смогут получить доступ к теоретическим и практическим программам на специальных условиях – со скидкой от ATI.SU.

Уже сегодня можно изучить основы управления логистикой и цепями поставок, правила оформления документов для международных перевозок и принципы управления транспортной компанией в современных реалиях. В ближайших планах биржи – курс о перевозке негабаритных грузов. Это актуальное направление для многих участников рынка.

По завершении любой программы ученики могут оставить отзыв и получить за него внутренние бонусы. Их можно потратить на лицензию или оплату иных услуг биржи. За счет честных отзывов компания планирует верифицировать образовательные продукты и регулировать их дальнейшее нахождение в «Академии ATI.SU».

Помимо наполнения маркетплейса, эксперты биржи сейчас разрабатывают собственные обучающие программы по работе с сервисами и инструментами ATI.SU, систему оценки и сертификации. За успешное прохождение курсов, пользователи площадки будут получать соответствующие сертификаты, которые помогут им стать более востребованными на рынке труда.

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Также в планах запуск программ по юридическим аспектам грузоперевозок, которые волнуют и касаются всех перевозчиков. Заявки на обучение можно оставлять на сайте уже сейчас.

Пройдя курсы академии, специалисты смогут повысить квалификацию и эффективнее выстраивать рабочие процессы, лучше ориентироваться в многообразии инструментов ATI.SU и решать с их помощью актуальные проблемы.

«Запрос от наших пользователей на обучающие программы от биржи звучал давно. Кроме того, в последнее время знание сервисов и опыт работы с ATI.SU рекрутеры стали обозначать отдельным преимуществом при устройстве на работу. Опираясь на эти факторы, мы решили запустить образовательную площадку, где все желающие смогут не только изучить инструменты биржи, но и пройти полноценное обучение востребованным в отрасли навыкам. Наша собственная образовательная программа также будет строиться с упором на решение повседневных задач и проблематику, с которой специалистам приходится сталкиваться в условиях кризиса. У нас по-хорошему амбициозные планы – стать “знаком качества” в сфере обучения логистике и поднять уровень профессионализма в отрасли», – сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».