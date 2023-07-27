«Биржа грузоперевозок ATI.SU» представила API сервиса для работы со складами «Временные окна»

API позволяет клиентам «Биржи ATI.SU» интегрировать сервис «Временные окна» в свои программные продукты и благодаря этому автоматизировать процессы, связанные со взаимодействием грузовладельцев и перевозчиков со складами. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

Сервис «Биржи ATI.SU» – «Временные окна» – предназначен для бронирования временных слотов на загрузку и разгрузку транспорта на складах. Он был запущен в декабре 2022 г. и быстро стал набирать популярность среди логистических организаций. В связи с чем представители крупных российских компаний, оперирующих большими площадями складских помещений, обратились в ATI.SU с просьбой представить инструмент для интеграции «Временных окон» с используемыми ими программами складского учета.

API позволяет пользоваться базовым функционалом «Временных окон», создавать, подтверждать и отменять бронирования перевозчиков, производить анализ занятости склада, а также просматривать всю необходимую информацию о бронировании, без необходимости переключаться между ATI.SU и клиентским ПО для складского учета.

«Уход западных поставщиков ПО активизировал спрос на новые импортозамещающие сервисы со стороны логистических компаний. «Временные окна» стал одним из таких сервисов. Поэтому уже спустя полгода после его запуска мы разработали API «Временных окон». Для «Биржи» этот сервис также в приоритете, потому что благодаря ему еще один элемент цепочки поставок – склады – интегрирован в экосистему сервисов ATI.SU», – сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU.

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«Биржа грузоперевозок ATI.SU» – биржа автомобильных грузоперевозок, оказывающая услуги на территории России, в Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ. Количество зарегистрированных пользователей превысило 300 тыс. Ежедневно на «Бирже» размещается около 300 тыс. грузов. В постоянном доступе находится более 100 тыс. свободных (попутных) машин.