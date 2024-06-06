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Сбербанк и ATI.SU подписали соглашение о сотрудничестве

Сбербанк и «Биржа грузоперевозок ATI.SU» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Стороны договорились о взаимодействии в целях развития совместного цифрового проекта с применением финтех инструментов Сбербанка и цифровых технологий искусственного интеллекта.

Сбербанк и «Биржа ATI.SU» работает над совместным проектом почти год. За это время удалось разработать бизнес-стратегию, задача которой сделать клиентский опыт легким и бесшовным. Уже реализована сквозная интеграция со СберБизнес, позволяющая проводить моментальные оплаты сервисов на бирже грузоперевозок.

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Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу: «В рамках нового соглашения, мы планируем расширение партнерства и реализацию ряда продуктов, нацеленных на автоматизацию и улучшение процессов Биржи. Среди них: SberBusiness API, SberCRM, BlockChain и Цифровой Скоринг. Уверен, что для участников платформы – эти решения позволят с экономиться время на развитие бизнеса».

Святослав Вильде, основатель и генеральный директор ООО «АТИ.СУ»: «Для клиентов ATI.SU важны цифровые инструменты, делающие бизнес-процессы более эффективными, прозрачными и безопасными. Поэтому мы стремимся сами их разрабатывать в рамках своей экосистемы сервисов для транспортной логистики и заключать взаимовыгодные партнерства с лидерами ИТ-индустрии. Благодаря интеграции нашей платформы с продуктами Сбера клиенты Биржи получат целый ряд новых удобных инструментов».

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