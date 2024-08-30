ATI.SU и «Фура» подписали эксклюзивное партнерство по развитию ИТ-продукта «Автоторги»

Биржа грузоперевозок ATI.SU и «Фура», экосистема цифровых продуктов и решений для индустрии грузоперевозок, подписали соглашение об эксклюзивном использовании интегратора предложений перевозчиков «Автоторги». Об этом CNews сообщили представители «Фура».

«Автоторги» позволяет грузоперевозчикам автоматически подобрать наиболее выгодный вариант сделки, исходя из параметров запроса грузоотправителя. Соглашение ATI.SU и «Фура» — это возможность для пользователей биржи ATI.SU осуществлять торговлю через алгоритм исключительно с использованием ИТ-продукта «Автоторги». Алгоритм позволяет транспортным компаниям масштабировать бизнес и увеличивать маржу при заключении сделки.

«Мы наблюдаем, что все больше грузовладельцев переходят из долгосрочных тендеров на спотовые торги, используя разные площадки, такие как ATI-Площадки, “Логинет”, “Атракс” и другие, в том числе из-за волатильности цен на рынке. ИТ-продукт “Фура.Автоторги” облегчает работу логиста на споте и помогает компании зарабатывать больше. Эксклюзивное партнерство с ATI.SU позволит сделать наш продукт максимально доступным для всех перевозчиков», — сказал основатель компании «Фура» Филипп Газманов.

Логисты сталкиваются с необходимостью одновременно отслеживать торги на нескольких различных площадках, что создает значительный хаос на рабочем месте и увеличивает вероятность ошибок, приводящих к проигранным спотовым заявкам. С точки зрения бизнеса, такая ситуация может привести к низкой эффективности и недостаточным результатам. Ручной труд и отсутствие необходимых данных создают проблемы для успешного участия в торгах: владельцы бизнеса часто не осознают, сколько торгов проходит в день у их клиентов, в каком проценте из них логист делает ставки и какова конверсия в победу.

«На платформе ATI.SU мы активно слушаем наших партнеров и стремимся находить решения проблем перевозчиков. Поэтому мы подписали соглашение с "Фура", чтобы помочь нашим клиентам автоматически подобрать наиболее выгодные варианты сделок через “Автоторги”. Мы уверены, что этот ИТ-продукт поможет изменить подход к управлению логистическими процессами, сделав их более прозрачными и предсказуемыми», — сказал основатель и директор Биржи грузоперевозок ATI.SU Святослав Вильде.

«Автоторги» — не первый цифровой продукт «Фура» на рынке грузоперевозок. Поиск выгодных предложений игроки рынка уже могли совершать с помощью «Калькулятора» — первого в России аналитического сервиса для глобального управления логистикой. Он ежемесячно изучает около 150 тыс. рейсов, а пользователь одномоментно получает информацию о текущих и прогнозных ценах на перевозки по более чем 10 млн направлений. Решение значительно повышает шансы на успешное заключение сделок и оптимизацию затрат на перевозку.