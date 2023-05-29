Разделы

Интернет Веб-сервисы Ритейл Логистика
|

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис отчетов для перевозчиков

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» разработала отчеты для перевозчиков и экспедиторов. С их помощью пользователи ATI.SU могут эффективнее управлять бизнесом, заранее видеть проблемные места и оперативно корректировать свои действия. Об этом CNews сообщили представители «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

Теперь доступны три вида отчетов: отчет по перевозкам, отчет по встречным предложениям, отчет по приоритетному показу.

Отчет по перевозкам показывает совершенные на ATI.SU сделки. Сервис собирает информацию о количестве заказов, отказов от сделки и т. д. Агрегированные данные помогают провести первичный анализ контрагентов и своей работы на ATI.SU. Также у пользователей есть возможность вручную добавлять информацию о сделках по встречным предложениям с заказами, не сформированными на ATI.SU. Отчет позволяет исполнителям анализировать перевозки и контрагентов и более эффективно выстраивать процессы.

У отчета по перевозкам есть расширенная версия. Она позволяет выстроить процесс прогнозирования. В эту версию отчета входят все данные по сделкам на ATI.SU: завершенные и незавершенные перевозки, отказы от согласованных сделок, статусы по документам и т. д. Самостоятельно выгружая эти данные в BI-системы, Excel и другое ПО, пользователи могут строить графики по разным параметрам и опираться на них в принятии решений.

Отчет по встречным предложениям показывает все отправленные перевозчиком предложения со ставкой на интересные грузы. С его помощью можно проанализировать эти предложения и определить нужный уровень цен, что позволит не упустить грузы и клиентов в будущем, а также оценить эффективность сотрудников — а именно понять, сколько встречных предложений отправляет сотрудник и насколько они выгодны для самого перевозчика.

Отчет по приоритетному показу машин демонстрирует историю списаний за данную услугу (с ее помощью участники ATI.SU могут «поднять» свой транспорт в поисковой выдаче Биржи, чтобы получать большее количество откликов). Такая информация поможет перевозчикам анализировать работу с платными функциями сайта ATI.SU и контролировать расходы на них.

Иван Мартинович, ВТБ: Мы собираемся достичь беспрецедентного для отечественного рынка уровня доступности сервисов
ИТ в банках

«Сегодня в логистической отрасли мы наблюдаем все больший спрос на аналитические инструменты и стремимся развивать свою экосистему цифровых сервисов в соответствии с ним. Руководители компаний понимают важность аналитики и стремятся выстраивать свои бизнес-процессы и взаимодействие с заказчиками не интуитивно, а опираясь на данные. Наши новые аналитические инструменты простые в использовании и доступные для представителей всех категорий бизнеса от мелкого, до среднего и крупного», — сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

***

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» – биржа автомобильных грузоперевозок, оказывающая услуги на территории России, в Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ. Количество зарегистрированных пользователей превысило 300 тыс. Ежедневно на «Бирже» размещается около 300 тыс грузов. В постоянном доступе находится более 100 тыс. свободных (попутных) машин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

У недружественных правообладателей не примут в России иски за нарушение копирайта

Украинские хакеры взломали «Сколково»

Сенатор призвал отрезать Россию от «Википедии» фаерволом, который нельзя пробить VPN

После блокировки выплат продавцам Wildberries ждет масштабная «прокурорская проверка»

Инвесторам «Яндекса» дадут возможность остаться в России

Санкции США убили старейший российский магазин электроники, проработавший 30 лет

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор проектора Acer H5386BDi: превратите ваш дом в кинотеатр

Обзор TECNO SPARK 10 Pro: мощный смартфон для молодежи

Обзор смартфона Huawei P60: фотофлагман 2023 года

Показать еще

Наука

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного
Показать еще