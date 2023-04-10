«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила API для анализа цен

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила список API. Теперь пользователи могут интегрировать с помощью API в свою внутреннюю учетную систему сервисы «Индекс ATI.SU FTL РФ» и «Средние ставки». Это позволит оперативно в удобном формате автоматизировать получение данных для анализа рыночных цен на грузоперевозки.

Рынок автомобильных грузоперевозок в последние годы демонстрирует большую волатильность. Мониторинг цен и оперативное реагирование на изменения позволяет грузоотправителям подбирать более релевантные предложения исполнителей и оптимизировать расходы. Перевозчики – находить наиболее перспективные направления и аргументировать ценообразование.

Для мониторинга цен участники рынка грузоперевозок сегодня используют такие сервисы как «Индекс ATI.SU FTL РФ» и «Средние ставки». «Индекс ATI.SU FTL РФ» отражает относительную динамику цен на грузоперевозки в целом по России и отдельно для 100 самых популярных направлений в стране. Сервис «Средние ставки» показывает актуальные средние ставки в руб/км, а также их разброс и динамику за выбранный период по тысячам направлений в России. Источниками информации для сервисов являются ставки тысяч участников ATI.SU, реальные сделки на Бирже и обезличенные данные от партнёров. С помощью недавно запущенных API этих сервисов компании могут автоматизировать получение данных для анализа рыночных цен.

Ранее эти сервисы были доступны заказчикам только на сайте «Биржи ATI.SU», теперь их можно интегрировать в собственные учетные системы, как коммерческие, так и самописные – например, в CRM, ERP, TMS и т. д. Для этого используется API, работу с которым ИТ-специалисты компании могут легко изучить, в том числе благодаря подробной базе знаний для разработчиков, созданной на ATI.SU.

Интеграция инструментов для анализа рынка от ATI.SU с внутренними системами предоставляет компаниям ряд дополнительных преимуществ.

Во-первых, логисту компании для работы с данными не нужно заходить на сайт Биржи, все полученные данные он может отобразить в своей системе в комфортном для себя формате. Также он может выгрузить данные в таблицу и сформировать отчет в формате, отвечающим всем его требованиям.

Во-вторых, можно кастомизировать решение с учетом особенностей бизнес-процессов, добавив в него необходимые настройки – например, периодичность синхронизации с базой ATI.SU.

В-третьих, грузовладельцы и экспедиторы могут добавить функцию отображения средней цены в своей системе. Это позволит им еще до выставления заявки видеть среднюю цену на выбранное направление и корректировать ее, применяя в качестве ориентира данные ATI.SU и учитывая собственные издержки.

«Мы предоставляем пользователям разные сервисы для автоматизации и оптимизации логистических процессов. По запросу клиентов также расширили количество API, с помощью которых можно интегрировать наши инструменты со своими системами, использовать эти данные максимально гибко и в удобном формате. Эту возможность уже оценили не только транспортные компании, но и крупные грузоотправители с логистическими подразделениями из различных отраслей: ритейла, e-commerce, ИТ, промышленности», – сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».