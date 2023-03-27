«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила индивидуальные настройки в сервисе «Заказы»

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис «Заказы», позволяющий полностью оформлять грузоперевозки через ATI.SU. Пользователям доступны обновленный вид карточки груза, улучшенный интерфейс разделов «Ваши грузы», «Заказы от вас» и «Отчёты», возможность указать время бронирования и другие индивидуальные конфигурации.

Сервис «Заказы» помогает грузоотправителям и перевозчикам оформлять перевозки буквально за несколько кликов: от согласования условий и оформления документов до аналитики. Для экономии времени достаточно один раз заполнить данные в разделе для безопасного хранения данных на ATI.SU – «Справочники». В дальнейшем они будут автоматически подтягиваться в шаблоны документов, что позволяет избежать ошибок. Сервис в рамках экосистемы ATI.SU автоматизирует обмен данными с контрагентами, дает возможность использовать электронный документооборот, вести онлайн-мониторинг транспорта и обеспечивает максимальную безопасность перевозки.

В обновленной версии «Заказов» серьезно изменился вид карточки груза – он стал компактным и отображается в табличном формате. Отображение столбцов и их порядок можно менять. Как и в разделе «Заказы от вас». Такие кастомизированные настройки полей помогают пользователям работать с данными на ATI.SU в привычном интерфейсе таблиц и бесшовно переходить с корпоративных систем в сервис «Заказы». Также улучшена навигация разделов «Ваши грузы», «Заказы от вас» и «Отчёты».

Еще две новые индивидуальные настройки сервиса – корректировка времени бронирования грузов и возможность отключить у перевозчика поле «Укажу данные позже». По умолчанию все грузы в системе бронируются на полчаса. Для изменения интервала грузоперевозчик может обратиться к консультанту ATI.SU, и настройка будет подключена для всех новых заявок на перевозку грузов. Такой же механизм действует и для удаления поля «Укажу данные позже». Если грузовладельцу важно, чтобы перевозчики, беря груз, сразу указывали водителя и транспорт, то через консультанта он может удалить возможность предоставлять информацию позднее.

Индивидуальные настройки будут удобны прежде всего для крупных грузовладельцев, которые работают на облачной платформе, автоматизирующей основные логистические процессы «Площадки ATI.SU», и хотят кастомизировать заказы под себя. Включить настройки можно для всех типов грузов.

Сергей Бычков, ЦИТ Красноярского края: В киберпространстве воюют киберармии сильнейших стран безопасность

Вместе с другими возможностями сервиса индивидуальные настройки помогут компаниям выстроить эффективную работу с персональными грузами на Площадках, по своим стандартам и правилам, а перевозчикам – более ответственно относиться к заказам и контрактам.

«Новые инструменты позволяют грузовладельцам настраивать работу с заказами под свои бизнес-задачи. Благодаря индивидуальным настройкам сервис “Заказы” становится максимально гибким и кастомным, и помогает пользователям вести все процессы быстрее и проще. Все нововведения разработаны на основе обратной связи от пользователей. Мы постоянно собираем пожелания по улучшению функциональности наших сервисов, анализируем отзывы, выбираем самые востребованные варианты и добавляем их в настройки», — сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».