Intel снизила цены на процессоры

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Цены на процессоры Intel девятого поколения серии Core F без интегрированной графики были снижены компанией на величину до 20%. Когда серия была представлена в январе, пользователей удивило, что модели со встроенной графикой и без нее стоят одинаково. Теперь компания исправила этот просчет.



Решение Intel

Intel снизила цены на процессоры девятого поколения серии Core F — на те модели, где отсутствует интегрированная графика. Скидка составила до 20%. Таким образом компания надеется сделать свою ценовую политику относительно этой серии более привлекательной с целью улучшения спроса со стороны заказчиков.

Intel Core i9-9900KF подешевел примерно на 5% до $463. Модель Core i3-9100F потеряла в цене около 20%, теперь она стоит $97. Модель Core i7-9700KF подешевела на 7% до $349, i5-9600KF — на 10% до $237, i7-9700F — на 11% до $298, i3-9350KF — на 12% до $148, i5-9500F — на 13% до $167, а i5-9400F — на 14% до $157.

Причины решения

Когда эта серия была представлена в январе 2019 г., пользователей удивило, что модели с интегрированной графикой и без нее стоят одинаково. Выпуск серии был нацелен на то, чтобы ослабить дефицит процессоров для настольных ПК.

В ответ на вопрос, почему цены для моделей без встроенной графики не были ниже изначально, Фрэнк Соки (Frank Soqui), вице-президент и генеральный менеджер подразделения Desktop, Workstation and Channel Group, пояснил, что «компания ждала пока будет принято решение включить продукты в долгосрочную дорожную карту». По словам Соки, в данном случае большую роль сыграл фидбек от потребителей.

Intel снизила цены на некоторые процессоры девятого поколения

Гендиректор американского производителя компьютеров Velocity Micro Рэнди Коупленд (Randy Copeland) отмечает, что снижение цен станет стимулом для партнеров Intel по каналам продаж, которые продают большие объемы ПК, перейти на процессоры F-серии. Как ожидается, они могут ослабить дефицит процессоров серии K, в том числе Core i9-9900K.

Флагманский процессор

Следует отметить, что цену на Intel Core i9-9900KF рынок отрегулировал самостоятельно еще в июле 2019 г. От модели Core i9-9900K этот процессор отличается только отсутствием интегрированной графики. Оба процессора получили по 8 ядер, 16 потоков и тактовую частоту 3,6/5,0 ГГц.

Intel выпустила оба процессора с рекомендованной ценой на уровне $485. Однако в июле i9-9900KF уже можно было купить у некоторых продавцов за $440, а на американском Amazon — за $420, в то время как цена на i9-9900K осталась на прежнем уровне.

Процессоры Intel дешевеют

Это не первый случай за последнее время, когда процессоры Intel массово дешевеют. В июне 2019 г. CNews писал, что Intel снизит цены на процессоры для настольных ПК на 10-15% в связи со скорым выходом чипов AMD Ryzen 3000. Цены будут снижены на процессоры Intel Core i9-9900K, i7-9700K и i5-9600K, скидка составит от $25 до $75.

Снижение цен на девятое поколение процессоров Intel

AnandTech Cores BaseFreq TurboFreq IGP IGPFreq DDR4 TDP OldPrice(1ku) NewPrice(1ku) Снижение цены, %% i9-9900K 8 / 16 3,6 GHz 5,0 GHz UHD 630 1 200 2 666 95 W 488 488 - i9-9900KF 8 / 16 3,6 GHz 5,0 GHz - - 2 666 95 W 488 463 5,1 i7-9700K 8 / 8 3,6 GHz 4,9 GHz UHD 630 1 200 2 666 95 W 374 374 - i7-9700KF 8 / 8 3,6 GHz 4,9 GHz - - 2 666 95 W 374 349 6,7 i7-9700F 8 / 8 3,6 GHz 4,9 GHz - - 2 666 65 W 335 298 11 i5-9600K 6 / 6 3,7 GHz 4,6 GHz UHD 630 1 150 2 666 95 W 262 262 - i5-9600KF 6 / 6 3,7 GHz 4,6 GHz - - 2 666 95 W 262 237 9,5 i5-9500 6 / 6 3,0 GHz 4,4 GHz UHD 630 1 100 2 666 65 W 192 192 - i5-9500F 6 / 6 3,0 GHz 4,4 GHz - - 2 666 65 W 192 167 13 i5-9400 6 / 6 2,9 GHz 4,1 GHz UHD 630 1 050 2 666 65 W 182 182 - i5-9400F 6 / 6 2,9 GHz 4,1 GHz - - 2 666 65 W 182 157 13,7 i3-9350KF 4 / 4 4,0 GHz 4,6 GHz - - 2 400 91 W 169 148 12,4 i3-9100 4 / 4 3,6 GHz 4,2 GHz UHD 630 1 000 2 400 65 W 122 122 - i3-9100F 4 / 4 3,6 GHz 4,2 GHz - - 2 400 65 W 122 97 20,5

Источник: Intel, CNews Analytics

AMD спроектировала Ryzen 9 3900X таким образом, чтобы он конкурировал с i9-9900K. Соответственно, Ryzen 7 3800X составит конкуренцию i7-9700K, а Ryzen 5 3600X будет бороться за потребителя с i5-9600K.

Согласно внутренним тестам AMD, возможности Ryzen 9 3900X, 7 3800X и 5 3600X соответствуют возможностям конкурирующих процессоров Intel. Третье поколение Ryzen основано на новой микроархитектуре Zen 2, которая улучшает межпроцессное взаимодействие. Кроме того, AMD увеличивает количество ядер в ходовых десктопных процессорах — в семействе Ryzen 9 есть варианты с 12 и 16 ядрами.

Также AMD сообщает, что ее новые процессоры более экономны в энергопотреблении и оборудованы новым интерфейсом PCIe 4.0, в то время как Intel продолжает использовать PCIe 3.0.

Следующая линейка процессоров Intel под названием Ice Lake выйдет на рынок только в 2020 г. Это должно помочь Intel в конкуренции с AMD, но до тех пор за покупателя придется бороться с помощью снижения цен и рекламы с упором на то, как хорошо процессоры показывают себя в играх.