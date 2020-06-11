Xiaomi выпустила компактный и дешевый ноутбук «для параноиков». Видео

Xiaomi создала ноутбук Mi Notebook 14 и его более производительную версию Horizon Edition. Они построены на процессорах Intel десятого поколения и поставляются с тонкими рамками 14-дюймового экрана, но у них нет веб-камеры и микрофона – Xiaomi сделала их съемными, что позволяет подключать их только по мере необходимости.



Ноутбуки на Core i5 и i7 по невысокой цене

Компания Xiaomi провела показ новых ноутбуков Mi Notebook 14 и Mi Notebook 14 Horizon Edition с 14-дюймовыми дисплеями. Обе модели основаны на процессорах Intel Core десятого поколения (Comet Lake), версии с чипами AMD во время дебюта заявлены не были.

Премьера компактных лэптопов Xiaomi прошла в Индии, и она стала первой страной, в которой они поступили в продажу. Модели очень похожи внешне, но внутри имеют разное наполнение. Также Horizon Edition оказался на несколько миллиметров уже за счет более тонких рамок дисплея в сравнении с обычным Mi Notebook 14 – его экран занимает 91% верхней крышки корпуса.

Ноутбук подойдет пользователям, которые опасаются подглядывания за собой через камеру устройства: Xiaomi решила вообще не встраивать в него веб-камеру. Производитель объяснил это тем, что верхняя рамка экрана у них имеет сравнительно небольшую толщину (3 мм). Этот аксессуар в данном случае сделан в буквальном смысле съемным – он закрепляется на крышке ноутбука и подключается о USB. Это позволит пользователям, опасающимся за свою приватность, не заклеивать ее объектив скотчем, а подключать ее только при необходимости. Разрешение камеры – 1280х720 пикселей (формат HD).

Новые ноутбуки Xiaomi исполнены в современном минималистичном стиле

Отметим, что других ноутбуках с тонкими рамками экрана веб-камера все же присутствует, хотя ее действительно нет непосредственно над дисплеем. К примеру, зимой 2018 г. компания Huawei показала ноутбук MateBook X Pro, камера в котором скрыта под одной кнопок клавиатуры в верхнем ряду.

Комплектации и цены

Всего будет доступно пять комплектаций ноутбуков – три для Mi Notebook 14 и две для Horizon Edition. Различия заключаются в моделях процессоров и объеме штатного SSD-накопителя, а оперативная память во всех комплектациях одинаковая – 8 ГБ стандарта DDR4. Также в обеих модификациях Horizon Edition есть дискретная видеокарта Nvidia GeForce MX350, отсутствующая в обычном Mi NoteBook 14.

Распаковка Mi NoteBook 14 Horizon Edition

Младший Mi NoteBook 14 с процессором Intel Core i5-10210U и SSD на 256 ГБ стоит 42 тыс. рупий (38,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 июня 2020 г.). Увеличение объема SSD до 512 ГБ при сохранении прочих спецификаций повысит цену до 45 тыс. рупий (40,9 тыс. руб.), а интеграция видеокарты Nvidia GeForce MX250 (не путать с MX350) увеличит стоимость ноутбука до 48 тыс. рупий (43,6 тыс. руб.).

Стоимость Mi NoteBook 14 Horizon Edition начинается с 55 тыс. рупий (49,9 тыс. руб.). За эти деньги покупатель получит CPU Core i5-10210U, твердотельный накопитель на 512 ГБ и видеокарту GeForce MX350. Если заменить процессор на Core i7-10510U, то итоговая стоимость составит 60 тыс. рупий (54,5 тыс. руб.).

Дисплей и процессоры

Оба новых ноутбука Xiaomi поставляются с IPS-дисплеями формата 16:9 с поддержкой разрешения Full HD или 1920х1080 пикселей при диагонали ровно 14 дюймов. Это обычные несенсорные панели, и разница между ними заключается лишь в толщине боковых рамок.

Рамки экрана действительно очень тонкие

Процессор Intel Core i5-10210U, используемый во всех комплектациях NoteBook 14 и в базовой версии Horizon Edition – это 4-ядерный чип с поддержкой восьми потоков данных. Его частота варьируется от 1,6 до 4,2 ГГц, у него есть 6 МБ кэша третьего уровня, а уровень его тепловыделения (TDP) равен 10 Вт. Встроенная в процессор видеокарта работает на частоте от 0,3 до 1,1 ГГц.

Core i7-10510U отличается от Core i5-10210U по основным характеристикам лишь тактовой частотой вычислительных ядер – от 1,8 до 4,9 ГГц. Количество ядер и потоков, частота видеоядра и TDP у этих чипов идентичны, к тому же они оба выпущены в III квартале 2019 г. и производятся по 14-нанометровому техпроцессу.

Также следует отметить, что в ноутбуках используются разные SSD-накопители. В Mi NoteBook 14 установлен обычный SATA-драйв, тогда как Horizon Edition располагает высокоскоростным SSD с интерфейсом M.2 и поддержкой технологии NVMe.

Питание и клавиатура

Mi NoteBook 14 и его топовая версия Horizon Edition поставляются с батареей на 46 Втч. Одного ее заряда им хватает на 10 часов автономной работы, и есть поддержка быстрой 65-ваттной зарядки, однако Xiaomi не уточняет, как это реализовано – посредством комплектного блока питания с проприетарным коннектором или через порт USB-C, который тут тоже есть.

Кнопки клавиатуры крупные, но в темноте их не увидеть

Клавиатура ноутбуков получила полноразмерные кнопки, но по неясным причинам Xiaomi лишила ее подсветки – светодиодов не будет ни в одной из комплектаций. Клавиши имеют 1,3-миллиметровый ход, а трекпад поддерживает мультитач-жесты.

Интерфейсы и ПО

Новые лэптопы Xiaomi работают под управлением Windows 10 Home Edition. На каждом из них установлены две фирменные утилиты – Mi Smart Share для быстрого обмена файлами между ноутбуком и другим устройством Xiaomi или Redmi, а также Mi Blaze Unlock. Она позволяет разблокировать ноутбук при помощи браслета Mi Band третьего или четвертого поколения. Также каждый покупатель получает 30-дневный ознакомительный доступ к Office 365.

Комплект поставки Mi NoteBook 14 и Horizon Edition

Список интерфейсов, помимо упомянутого USB-C, включает один выход HDMI 1.4b, один же USB 2.0 и пару USB 3.1. Есть возможность подключения стереогарнитуры с микрофоном, но также имеются и два встроенных динамика по 2 ватта каждый. Ethernet в лэптопах не предусмотрен.

Интерфейсов у ноутбуков много, но нет ни Ethernet, ни слота под карты памяти

Беспроводные интерфейсы обоих ноутбуков – это Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5). Оба мобильных ПК весят по 1,35 кг, и в старшей версии боковые рамки экрана уменьшены до 3 миллиметров. Корпуса ноутбуков выполнены их магниево-алюминиевого сплава.