Raspberry Pi скрестили с Blackberry. Создан карманный компьютер на Linux с клавиатурой в стиле легендарных смартфонов. Видео и цена

Создан КПК BeepBerry на базе одного из самых компактных одноплатных компьютеров семейства Raspberry Pi. Он выполнен в стиле смартфонов Blackberry, имеет клавиатуру и мини-тачпад, работает на Linux и собран полностью на открытом «железе». Стоит он при этом до $99 в зависимости от комплектации.

И смартфон, и компьютер на Linux

Разработан новый карманный компьютер BeepBerry, сочетающий в себе узнаваемый дизайн классических смартфонов Blackberry (отражено в его названии) и компьютер Raspberri Pi в качестве основы. Как пишет портал CNX Software, компьютер работает на базе Linux, а для удобства взаимодействия с ним разработчики предусмотрели аппаратную QWERTY-клавиатуру – опять же, дань памяти Blackberry. За устройством стоит команда разработчиков SQFMI, ранее выпустившая умные часы Watchy ESP32 E-Ink, которые работают под управлением операционной системы Raspberry Pi OS Lite.

BeepBerry – это действительно карманное решение с дисплеем на 2,7 дюйма. Размер устройства составляет 104х74х15 мм, то есть оно меньше большей части современных полноразмерных мобильников. Например, габариты Apple iPhone 14 Pro Max составляют 161х78х8 мм, а обычного 14 Pro – 148х72х8 мм.

Новинка поступит в продажу сравнительно скоро – базовую версию все желающие смогут купить в августе 2023 г. За $79 (6380 руб. по курсу ЦБ на 18 мая 2023 г.), и в комплекте с ней будет поставляться одноплатный компьютер Raspberry Pi Zero. Если же заплатить $99 (8000 руб.), то вместо базового Raspberry Pi Zero будет использоваться Raspberry Pi Zero W со встроенными модулями беспроводной связи.

Фото: CNX Software Смартфон? Или все же компьютер?

Почему разработчики остановили свой выбор именно на этих двух одноплатниках Raspberry Pi, неизвестно, тем более что еще в октябре 2021 г. свет увидел более современный компьютер Raspberry Pi Zero 2 W стоимостью на момент релиза всего $15 (1210 руб.). Кроме того, существуют многочисленные клоны этих компьютеров с более современной электроникой при той же цене.

Компьютер не для каждого

BeepBerry – это не решение на каждый день, способное заменить собой смартфон, это устройство для любителей экзотической электроники. В компьютере нет встроенной памяти – ее заменяют съемные носители microSD, а дисплей с диагональю 2,7 дюйма представляет собой высококонтрастную ЖК-панель Sharp с разрешением 400х200 точек и сверхнизким энергопотреблением.

Органы управления, размещенные на лицевой панели под дисплеем, скопированы со смартфонов Blackberry, и дело не только в QWERTY-клавиатуре, у которой, к слову, есть подсветка. Больший интерес представляет набор кнопок между экраном и клавиатурой, где, как и в мобильниках Blackberry, нашлось место для оптического тачпада.





Компьютер питается от литий-полимерного аккумулятора емкостью 2000 мАч, время автономной работы не заявлено. Есть интерфейс USB-C для программирования и зарядки, присутствует светодиодный индикатор, который можно настраивать на различные уведомления, а также программируемая боковая кнопка.

Открыт для всех

BeepBerry работает на открытом ПО, и открытой же является и его аппаратная составляющая. Все необходимые схемы разработчики разместят в своем репозитории в GitHub (принадлежит Microsoft). Также они подготовили инструкцию по установке на BeepBerry прошивки Raspberry Pi OS и добавления в нее драйверов для дисплея и клавиатуры.

Фото: CNX Software Никаких тайн у разработчиков нет - вся документация по компьютеру в открытом доступе

Что до названия устройства, то оно происходит от приложения для обмена сообщениями Beeper, для использования которого BeepBerry, как пишет CNX Software, является идеальной платформой.

Blackberry не забыта

Смартфоны Blackberry десятилетиями выпускала канадская компания Research in Motion или RIM, в дальнейшем переименовавшаяся в Blackberry. Устройства были одним из лидеров рынка и непревзойденными лидерами в бизнес-сегменте, так как предоставляли корпоративным клиентам широкий выбор сервисов и очень высокий уровень безопасности, которых не было ни у одного из конкурентов.

Устройствами Blackberry предпочитали пользоваться и бизнесмены, и различные чиновники, например американский госсектор годами выбирал аппараты именно этой марки. Изменить ситуацию смогла лишь Apple со своим iPhone – в 2012 г. американские чиновники отказались от Blackberry в пользу iPhone с целью получения более надежных средств связи.

Это стало началом конца эпохи Blackberry. В середине осени 2015 г. руководство компании заявило о планах по выходу из бизнеса по производству смартфонов, но она продержалась еще около года. В сентябре 2016 г. прозвучали повторные заявления подобного рода, а в декабре 2016 г. лицензия на выпуск смартфонов Blackberry была продана китайской компании TCL.

Но TCL продержалась совсем недолго – в феврале 2020 г. компания заявила о прекращении выпуска устройств Blackberry, хотя все же успела разработать несколько не очень примечательных моделей. Следующим владельцем лицензии на производство смартфонов Blackberry стала никому не известная компания OnwardMobility. Это случилось в августе 2020 г. Но выпускать мобильники она не стала, а в феврале 2022 г. и вовсе отказалась от данного направления бизнеса. В итоге последний смартфон Blackberry увидел свет в 2018 г.