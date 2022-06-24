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Ритейл Дистрибуция Техника
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В Merlion в наличии ноутбуки Huawei серии MateBook

На складе Merlion в наличии 15,6-дюймовый ноутбук Huawei MateBook B3-510 и три 14-дюймовые модели B3-410, B3-420, B5-430. Все они базируются на высокопроизводительном четырехъядерном процессоре Intel i5, имеют Full HD матовый экран с IPS-матрицей, оснащены 8Гб оперативной памяти DDR4 и SSD на 512Гб, в наличии интегрированный графический процессор Intel. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Среди достоинств ноутбуков – высокая скорость Wi-Fi 6. За безопасность в них отвечает сканер отпечатка пальца (встроен в кнопку питания) и выдвижная web-камера, расположившаяся в середине верхнего ряда клавиш.

Батарея – литиево-полимерная номинальной емкостью 42 и 56 Втч в зависимости от модели.

Работают устройства под управлением предустановленной операционной системы Windows 10 Pro.

Корпус ноутбуков выполнен из металла – алюминиевого сплава.

Доступны в Merlion:

Huawei MateBook B3-520 i5 1135G7/8Gb/SSD512Gb/15.6"/IPS/FHD/W10Pro/grey

Huawei MateBook B3-410 i5 10210U/8Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD/W10Pro/grey/3665mAh

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Huawei MateBook B3-420 i5 1135G7/8Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD/W10Pro/grey space

Huawei MateBook B5-430 i5 1135G7/8Gb/SSD512Gb/14"/IPS/FHD/W10Pro/grey

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов.

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Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.

Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.

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