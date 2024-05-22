В России создан суверенный планшет, способный работать на четырех операционных системах

Fplus в рамках ЦИПР 2024 показал новую модификацию планшета Т1100-RUS, работающий на базе российской ОС «Ред ОС М». Это четвертая по счету платформа, поддерживаемая данной моделью – она также может работать на «Авроре», «РОСА Мобайл» и Android. Целевая аудитория компьютера – госсектор.

Четыре в одном

Холдинг Fplus сообщил CNews о премьере отечественного компьютера Т1100-RUS в новой модификации. Показ состоялся на конференции ЦИПР 2024 в Нижнем Новгороде, и новая версия компьютера выделяется наличием предустановленной российской платформой «Ред ОС М».

Отныне Т1100-RUS является рекордсменом – по словам представителей Fplus, это первый и единственный в России планшет, способный работать на четырех мобильных ОС. Помимо «Ред ОС М», на него могут быть установлены еще две российские платформы – «Аврора» компании «Открытая мобильная платформа» и «РОСА Мобайл» за авторством НТЦ ИТ РОСА. Четвертая доступная ОС, согласно найденной редакцией CNews документации к планшету на сайте холдинга – это Google Android.

По словам представителей Fplus, за счет такого выбора ОС планшет является «универсальным устройством, предоставляющим заказчикам максимальную гибкость при выборе ПАК (программно-аппаратного комплекса – прим. CNews) для создания мобильного рабочего места.

Что умеет планшет

На ЦИПР 2024 планшетный компьютер Т1100-RUS предстал перед публикой в комплекте со съемной аппаратной клавиатурой, встроенной в чехол-обложку. Она подключается через специализированный POGO-интерфейс и, по словам разработчиков, делает из планшета замену ноутбуку.

Fplus Т1100-RUS под управлением «Ред ОС М»

Конфигурация Т1100-RUS включает в первую очередь 11-дюймовый экран с относительно тонкими (по меркам планшетов) рамками. Это матрица IPS с разрешением 2176х1600 пикселей и соотношением сторон 4:3, оптимальным для работы с документами формата А4. Яркость дисплея – 400 нит, контрастность – 1000:1, к тому же есть защитное стекло Gorilla Glass и антибликовое покрытие.

Далее, в планшете есть литий-полимерный аккумулятор емкостью 8000 мАч на 8 часов работы, 8-ядерный процессор с частотой 2 ГГц, 4 или 6 ГБ оперативной памяти в зависимости от модификации и встроенный накопитель на 64 или 128 ГБ. Имеется поддержка карт microSD до 512 ГБ, фронтальная камера с разрешением 8 МП и основная 13-мегапиксельная, поддержка ускоренной 18-ваттной зарядки по USB-C, сканер отпечатков пальцев, ресиверы GPS и ГЛОНАСС, NFC-чип и модуль Bluetooth 5.0 на пару с Wi-Fi 5 (802.11ac).

Подробнее о платформах

Система «Ред ОС М» в составе Т1100-RUS – это разработка российской компании «Ред Софт». В ее основе лежит проект Android Open Source Project (AOSP), а сама она имеет полноценную поддержку Android-приложений и работает российским магазином RuStore.

Как сообщал CNews, в октябре 2023 г. «Ред ОС М» была внесена в реестр российского ПО, но уже через месяц оператор «Ростелеком», тоже тесно связанный с рынком мобильных ОС, потребовал изгнать ее из реестра. Причина – в наличии в системе кода AOSP. В апреле 2024 г. спор разрешился в пользу «Ред Софта».

Что касается «Ростелекома», то ему с 2018 г. принадлежит компания «Открытая мобильная платформа», которая с 2016 г. разрабатывает «Аврору» – еще одну ОС, поддержка которой есть у Т1100-RUS. В конце 2023 г. «Аврора» обновилась до версии 5.0 и получила совершенно новый, более современный интерфейс.

ОМП ОС Аврора

Платформа «РОСА Мобайл», созданная НТЦ ИТ РОСА, разрабатывалась, в частности, под смартфон «Р-Фон» той же компании, премьера которого состоялась в декабре 2023 г. Дальше нее дело не пошло – смартфон до сих пор не поступил в продажу.

НТЦ ИТ РОСА РОСА Мобайл

Внешне «РОСА Мобайл» очень похожа на Android, включая базовые элементы интерфейса. К преимуществам «РОСА мобайл» следует отнести в первую очередь поддержку Android-приложений посредством эмулятора, а также собственную экосистему. Она включает в себя магазин приложений «РОСА маркет», облачное хранилище «РОСА диск» (по умолчанию доступно 10 ГБ пространства), корпоративную коммуникационную платформу «РОСА коннект» и фирменный сервис для общения «РОСА мессенджер».