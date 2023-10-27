Россияне создали полноценный отечественный Android. Госсектор получил достойную альтернативу iPhone

Российская мобильная ОС «Ред ОС М» внесена в реестр отечественного ПО. Теперь ей открыта дорога к госзакупкам. «Ред ОС М» – это AOSP с полноценной поддержкой Android-приложений, в нее уже встроен магазин RuStore, в каталоге которого более 10 тыс. утилит.

Российский заменитель Android

Реестр российского ПО Минцифры пополнился операционной системой «Ред ОС М». Она полностью совместима с Android-приложениями, а это означает, что пользователям этой ОС доступны миллионы программ для Android, как отечественных, так и зарубежных, без каких-либо дополнительных сложностей. Для сравнения, в российской ОС «Аврора» поддержки софта под Android по умолчанию нет, но имеется сторонний эмулятор, позволяющий запускать их. Но нюанс в том, что эмулятор этот – платный, а штатных приложений под «Аврору» на конец октября 2023 г. насчитывалось около 75.

Запись о внесении «Ред ОС М» в реестр Минцифры появилась 18 октября 2023 г., обратили внимание «Ведомости». Максим Анисимов, генеральный директор разработчика ОС, компании «Ред софт», поведал CNews, как именно в этой системе появилась нативная поддержка Android-приложений.

По словам Максима Анисимова, «Ред ОС М» собрана «с использованием наработок» Android Open Source Project (AOSP) – открытой и полностью бесплатной версии Android. Отсутствие платы за AOSP привлекает разработчиков ПО. Также это своего рода тестовый полигон для обкатки новшеств, которые в дальнейшем могут попасть в обычную ОС Android.

Единственный существенный недостаток AOSP – отсутствие лицензии Google на использование ее сервисов, включая магазин приложений Google Play. Но, в отличие от iOS, Android не привязана одному каталогу ПО, к тому же система позволяет устанавливать приложения вручную.

Максим Анисимов подчеркнул, что «Ред ОС М» – это «первая на российском рынке мобильная ОС, построенная с использованием наработок Android Open Source Project». «Все приложения Android и Linux корректно устанавливаются и работают без сбоев», – добавил он.

Что дает реестр

Присутствие той или иной программной разработки в реестре отечественного ПО Минцифры открывает его разработчикам доступ в госсектор и прокладывает путь к госзакупкам. «Внесение мобильной операционной системы в реестр отечественного ПО подтверждает ее соответствие стандартам Минцифры и рекомендует ее использование в госорганах и компаниях с госучастием», – сообщил CNews глава «Ред софт». Максим Анисимов добавил, что «Ред ОС М» «способна предоставить универсальную среду для разных категорий пользователей».

Также правообладателям ПО из реестра полагается внушительный список мер поддержки со стороны государства. В частности, они могут рассчитывать на снижение страховых взносов до 7,6% и нулевые НДС и налог на прибыль.

Более того, программы из состава реестра Минцифры имеют преимущества в закупках, притом не только в государственных, но и в муниципальных, сообщили изданию представители ведомства. Они подтвердили факт добавления «Ред ОС М» в реестр.

Сколько угодно приложений

Разработчики «Ред ОС М» обошли вопрос отсутствия в AOSP магазина Google Play при помощи импортозамещения. Весной 2022 г. в России заработал отечественный магазин приложений RuStore, и именно он заменяет Google Play в «Ред ОС М», давая пользователям возможность не тратить время на поиск софта на сторонних сайтах и самостоятельную его установку.

Особенность RuStore в том, что магазин не зависит от решений иностранных властей, в отличие от Apple App Store и Google Play, и не будет по их требованию удалять приложения попавших под западные санкции компаний. Поэтому, например, фирменный софт российских банков доступен в нем всегда.

На момент выпуска материала каталог RuStore содержал более 10 тыс. приложений от 7 тыс. разработчиков. Устанавливать их можно как на устройства с «Ред ОС М», так и на смартфоны с Android.

Грандиозные планы на будущее

На момент выхода материала «Ред ОС М» не располагала активными пользователями, сообщили изданию разработчики. Но, по их словам, количество потенциальных клиентов «Ред ОС М» может достичь 50 млн за счет пользователей в России, странах СНГ и за пределами содружества.

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Согласно статистике GS Group, на конец 2023 г. в сегменте B2G (business to government) количество потенциальных пользователей российских ОС достигало 70 тыс. Озвученные CNews прогнозы компании гласят, что в 2024 г. их будет около 80 тыс., а спустя еще год – в пределах 90 тыс. Что касается В2В-сегмента (business to business), то пользователей российских ОС сейчас насчитывается 1,2 млн, через год их будет 1,3 млн, а через два – 1,4 млн, считают эксперты GS Group. «Это потенциальный рынок для «Ред ОС М». Количество пользователей будет зависеть от удобства пользования и активности конкурентов», – добавили они, подчеркнув, что «Ред ОС М», вероятно, будет востребована в обоих этих сегментах.

«Ред ОС М», как сообщили изданию в российском производителе электроники Fplus, можно будет устанавливать на различные устройства, которые сейчас управляются «Авророй» и Android. Это в первую очередь планшеты и смартфоны.

В то же время нельзя отрицать, что у «Ред ОС М» существует немало конкурентов. Например, своя мобильная ОС под названием «РОСА мобайл» есть у НТЦ ИТ РОСА, а ПАО «Группа Астра» ведет разработку платформы Astra Linux Mobile. Также нельзя забывать о существовании «Авроры» за авторством компании «Открытая мобильная платформа» («дочка» «Ростелекома»). Все три перечисленные ОС внесены в реестр российского ПО.