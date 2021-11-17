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Экшен-камера Digma DiCam 890 для любителей экстремальных развлечений

Компания Digma выпустила экшен-камеру DiCam 890. Устройство оснащено оптической системой Sony IMX386 с шестью элементами объектива и углом обзора 170 градусов. Цифровая стабилизация изображения и семь режимов видеосъемки формата mov позволяют снимать видео без искажений до 60 кадров в секунду и до разрешения 4K. Кроме этого, девайс предусматривает возможность циклической записи (одна, три и пять минут). Фотосъемку с разрешением 16 Мп дополняют функции серийной фотографии и автоматизированных интервалов.

Автофокус, экспозиция и цветовой баланс сохраняют яркость и контраст на суше, в небе, под водой и на высокой скорости.

В камере есть поддержка работы как с IOS, так и с Android, а также наличие переднего цветного экрана для селфи. Емкость аккумулятора Li-pol составляет 900 мАч.

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Digma DiCam 890

DiCam 890 поддерживает интеграцию карт microSD для расширения памяти вплоть до 128 ГБ, предпочтительно 10 класса, обеспечивая пользователя возможностью записи на протяжении долгого времени.

Водонепроницаемый корпус камеры выполнен из ударопрочного пластика. Вес устройства составляет всего 81,6 грамма.

В комплект поставки входят водонепроницаемый кейс для съемок на относительной глубине, крепление на руль, основное крепление, фиксатор для плоских поверхностей, два адаптера-кронштейна, рамка и бандаж для головы. Все дополнения к основному устройству делают его использование возможным и комфортным в любых условиях активного отдыха.

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